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最性感光頭男票選 巨石強森輸威廉王子 鐵粉：不能接受

記者蘇詠智╱綜合報導
全球最性感的光頭男排行，巨石強森（見圖）竟然輸給威廉王子，只排到第9名。（Getty Images）
全球最性感的光頭男排行，巨石強森（見圖）竟然輸給威廉王子，只排到第9名。（Getty Images）

誰是全球最性感的光頭男？影迷可能馬上聯想到巨石強森（Dwayne Johnson）或傑森史塔森（Jason Statham），然而根據英國一個植髮醫美研究機構的調查，他們未來的國王—威廉王子才是冠軍，巨石強森只排到第9名，引來粉絲砲轟。

此排行榜據稱是統計全球網頁和部落格內容，看誰被稱讚「性感」最多次，威廉王子有1760萬次，遠超過巨石強森的260萬次，而第2、3名分別是拳王麥可泰森（Mike Tyson）和傑森史塔森，巨石強森與馮迪索（Vin Diesel）各自排名第9名和第10名，甚至不及約翰屈伏塔（John Travolta，第7名）和布魯斯威利（Bruce Willis，第8名）。

巨石強森的粉絲明顯不能接受，有人寫道：「我不能忍受這樣對巨石強森不敬。」也有人嗆道：「他們是沒看過巨石強森嗎？」更有人如此質疑：「巨石強森才第9名？抱歉這是怎麼了？」巨石強森本人則幽默回應，要求重新計票，稱HBO影集「人生如戲」（Curb Your Enthusiasm）男主角賴瑞大衛（Larry David）怎麼可能打不進前10名？

全球最性感的光頭男排行，威廉王子奪冠。（取材自Instagram）
全球最性感的光頭男排行，威廉王子奪冠。（取材自Instagram）

巨石強森 威廉 英國

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