羅傑摩爾孫女接衣缽 安布拉：爺爺不愛看我被虐

安布拉摩爾跳進幕前，演出個人第一部電影。（取材自twitter）

第3代007羅傑摩爾（Roger Moore）雖已在2017年去世，但他的22歲孫女安布拉（Ambrq Moore）近日推出主演的第一部片，使他再度成為矚目焦點。安布拉笑言倘若爺爺有機會欣賞這部名為「Nemesis」的黑社會驚悚動作片，恐怕會對其中的凌虐片段不太能接受。

安布拉在片中扮演黑幫份子之女，被綁起來虐待，她認為爺爺不會喜歡看到她受苦，不過她相信她的表現會讓爺爺感到驕傲。這部片原本將會在戲院放映，由於新冠肺炎疫情讓英國 的戲院映演業大受衝擊，改成在線上推出。

羅傑摩爾早年曾以奶油小生之姿前往好萊塢發展，卻沒有太順遂，回到老家英國主演影集「七海遊俠」（The Saint），竟然大受歡迎，還因此成功征服美國 觀眾，成為史上最早拿到媲美影星高薪的電視紅星。之後接手扮演007情報員影片後，全球各地締造出色票房，聲名更為遠播，變成影壇天王巨星。安布拉自己和龐德 電影也有些淵源，曾經擔任「007：惡魔四伏」（Spectre）片場助理，恰巧大都是幫丹尼爾克雷格（Daniel Craig）跑腿，她卻隱瞞自己的身分，丹尼爾並不知她是前輩的孫女，安布拉最喜歡爺爺的龐德影片則是「生死關頭」（Live and Let Die）與「海底城」（The Spy Who Loved Me）。

在安布拉之前，她的父親傑佛瑞也一度跳進幕前，還和羅傑在「雷霆噴射手」（Feuer, Eis und Dynamit）這部片中以真正的父子搭檔姿態亮相，可惜傑佛瑞外型雖然突出，星運比老爸更差，拍沒兩部戲就不再堅持走演員之路，轉行開餐廳，反而因此大獲成功，就更沒有意願回到幕前，交由女兒來接棒。安布拉笑言若真有機會在龐德片亮相，比較想演大反派，而不是向來被當花瓶的龐德女郎。