羅傑摩爾孫女接衣缽 安布拉：爺爺不愛看我被虐

安布拉摩爾跳進幕前,演出個人第一部電影。(取材自twitter)

第3代007羅傑摩爾(Roger Moore)雖已在2017年去世,但他的22歲孫女安布拉(Ambrq Moore)近日推出主演的第一部片,使他再度成為矚目焦點。安布拉笑言倘若爺爺有機會欣賞這部名為「Nemesis」的黑社會驚悚動作片,恐怕會對其中的凌虐片段不太能接受。

安布拉在片中扮演黑幫份子之女,被綁起來虐待,她認為爺爺不會喜歡看到她受苦,不過她相信她的表現會讓爺爺感到驕傲。這部片原本將會在戲院放映,由於新冠肺炎疫情讓英國 的戲院映演業大受衝擊,改成在線上推出。

羅傑摩爾早年曾以奶油小生之姿前往好萊塢發展,卻沒有太順遂,回到老家英國主演影集「七海遊俠」(The Saint),竟然大受歡迎,還因此成功征服美國 觀眾,成為史上最早拿到媲美影星高薪的電視紅星。之後接手扮演007情報員影片後,全球各地締造出色票房,聲名更為遠播,變成影壇天王巨星。安布拉自己和龐德 電影也有些淵源,曾經擔任「007:惡魔四伏」(Spectre)片場助理,恰巧大都是幫丹尼爾克雷格(Daniel Craig)跑腿,她卻隱瞞自己的身分,丹尼爾並不知她是前輩的孫女,安布拉最喜歡爺爺的龐德影片則是「生死關頭」(Live and Let Die)與「海底城」(The Spy Who Loved Me)。

在安布拉之前,她的父親傑佛瑞也一度跳進幕前,還和羅傑在「雷霆噴射手」(Feuer, Eis und Dynamit)這部片中以真正的父子搭檔姿態亮相,可惜傑佛瑞外型雖然突出,星運比老爸更差,拍沒兩部戲就不再堅持走演員之路,轉行開餐廳,反而因此大獲成功,就更沒有意願回到幕前,交由女兒來接棒。安布拉笑言若真有機會在龐德片亮相,比較想演大反派,而不是向來被當花瓶的龐德女郎。