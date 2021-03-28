布萊德彼特動作戲親自上陣 較勁阿湯哥

布萊德彼特在新片中親自演出95%的動作戲，大獲武術指導的讚賞。（路透資料照片）

好萊塢天王巨星之間就算看似和氣、不會公開衝突，私下卻誰都不想被別人比下去。曾經合作過「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）被傳明爭暗鬥、心結很深的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與（Brad Pitt），多年來始終無法再度攜手，前者是公認的「青春永駐」代表，就算快要60歲，仍然親自演出大多數的動作場面，甚至一些高危險性、難度很大的特技段落；後者近日接演了大卡司的最新動作片「子彈列車」（Bullet Train），也同樣堅持95%的動作戲都自己來，身手矯健、靈活大受武術指導的稱讚。

布萊德彼特 只比湯姆克魯斯小了一歲多，也都有運動的習慣，自信能夠勝任「子彈列車」中的動作戲，而該片的武術指導大讚他簡直像「天生的運動員」，片中其他男星包括真田廣之等，也都很能夠親身上陣演出動作場面，讓武術指導直呼從沒有拍一部戲碰到那麼多大咖都那麼會打。

以往「自己上陣演動作戲」是湯姆克魯斯的招牌之一，現在布萊德彼特也不讓他專美，兩人的暗中較勁最大贏家還是觀眾，能夠看到更多精采的畫面。而日前英國 票選「40歲以上外表保持最出色的名人」布萊德彼特排名還小贏湯姆克魯斯。