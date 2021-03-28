狂野麥莉又勾男 英國歌手是新歡？

麥莉（右）與朋友玩得太開心，進入忘我的境界。（取材自Instagram）

盡情做自己、行為大膽狂野的好萊塢 女星麥莉（Miley Cyrus），又有驚人之舉，和英國男歌手Yungblud在西好萊塢著名的「彩虹」酒吧與燒烤店飲酒作樂，互動親密，就像一對交往中的戀人，但她和Yungblud都沒說清楚彼此間的關係，毫不在意外界的眼光。

麥莉近日才在社群網站 上公開祝福自己的成名影集「孟漢娜」（Hannah Montana）是15周年快樂，表示依然很愛這個角色，可是她現在和劇中甜美、純真的孟漢娜已相差十萬八千里。她在與分合將近10年的連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）閃離後，先與真人秀男星布洛迪詹納（Brody Jenner）前妻談了段同性之間的蕾絲邊戀情，又與澳洲 男歌手寇迪辛普森（Cody Simpson）打得火熱，卻又在幾個月後一拍兩散。

自從與寇迪分手後，Yungblud是麥莉最新一任緋聞對象，Yungblud被拍到把腳放在麥莉的大腿上，麥莉一邊咬著他的手指，看似完全沒有距離。兩人雖非單獨約會，身旁還有一堆友人，可是當酒酣耳熱後就愈靠愈近，舉動之親密，很難不令外界產生聯想。

幾個月前麥莉才在接受雜誌訪問時自稱已經擺脫酒精的誘惑、保持清醒五個星期，而且好幾年沒碰藥物，也不會再碰了，但她仍然不排斥與朋友一起開心作樂，只是她人到哪裡都難逃狗仔攝影的注意，所以再一次被拍到玩瘋了的樣子，難以扭轉外界對她的觀感。