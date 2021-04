反種族仇恨 亞裔明星站出來

韓裔女星吳珊卓上月在賓州匹茲堡市手持擴音器,參加反亞裔暴力犯罪活動。(影片截圖)

近期,美國 多地發生針對亞裔 的暴力襲擊。許多亞裔名人紛紛站出來,在公開場合或社交媒體譴責此類種族仇恨的暴行。其中,也包括不少好萊塢名人,如演員吳珊卓(Sandra Oh)、金大賢(Daniel Dae Kim)、奧利薇亞穆恩(Olivia Munn)與導演王子逸(Lulu Wang)、李小龍之女李香凝(Shannon Lee)等。

據「停止仇恨亞太裔」組織(Stop AAPI Hate)統計,從2020年3月19日至今年2月,全美共發生3795起針對亞裔的襲擊事件,比前一年高出了1000多起。近期,此類犯罪又進一步升級。上月,亞特蘭大的Spa中心槍擊案中,有8人死亡,其中6人是亞裔;次日,一位75歲的華裔老奶奶在舊金山街頭遭到一名青年的襲擊,面部受傷。

在這次反暴行的抗議行動中,走在最前面的是演員吳珊卓。現年49歲的她出生於加拿大渥太華,父母是南韓移民。

吳珊卓憑藉《托斯卡尼艷陽下》(Under the Tuscan Sun)《尋找新方向》(Sideways)《實習醫生》(Grey’s Anatomy)等熱門影視作品在美國聲名鵲起;2019年,吳珊卓以美劇《追殺夏娃》(Killing Eve)拿下金球獎劇情類劇集最佳女主角獎,成為首位獲得該獎項的亞裔。

早前在匹茲堡街頭舉行的「停止仇恨亞裔」集會中,吳珊卓無預告地突然現身。「匹茲堡,我很高興也很驕傲今天跟你們在這裡,感謝組織者舉辦了這次集會讓我們有機會在一起,互相支持。對我們社群 中的許多人來說,這甚至可以說是第一次,我們能說出我們的恐懼與憤怒,我真的很感激每一位願意聆聽的人。」吳珊卓手持喇叭對人群喊道。

「我是亞裔,我驕傲」

「我知道我們社群中的很多人現在覺得很害怕,對此我很理解。有一個趕走恐懼的辦法,就是和社群團結在一起。」

她呼籲每一個人都挺身反抗暴行,「如果你看到有這樣的事發生,你願意幫我嗎?如果你看到我們的兄弟姐妹需要幫助,你願意伸出援手嗎?作為亞裔美國人,我們必須明白,我們只需要向我們的兄弟姐妹伸出手,並且告訴他們:幫幫我,我在這裡。」最後,吳珊卓以「我是亞裔,我驕傲」結束了這場街頭演講。

此前,針對亞特蘭大的槍擊事件,李小龍之女李香凝就曾發推指出,是前總統川普所謂的「中國病毒」和「功夫流感」,引發了慘劇。「你覺得那只是開開玩笑,我們不必太計較。但就是有人會被激發起仇恨和排外情緒,推波助瀾之後,導致暴力橫行。」

電影《別告訴她》(The Farewell)的導演、北京出生美國長大的王子逸在社交媒體寫道:「我了解這些女性。她們拚了命工作,為的是能送子女上學,能有錢寄回老家。發生這樣的事讓人太難過了,不知道說什麼才好。」

電影《別告訴她》導演王子逸為槍擊案受害者哀悼,為這些生命的逝去感到無比哀痛。(Getty Images)

美劇《新聞急先鋒》(The Newsroom)的演員、有一半越南華裔血統的奧利薇亞穆恩在社交媒體呼籲:「這些暴力襲擊和謀殺源源不斷發生,請幫幫我們。幫助我們能安全地待在我們的國家。」據她說,她的一位朋友的母親近期在紐約的一家麵包店外被人襲擊。

向來積極為亞裔發聲的韓裔演員金大賢也在社交媒體上剖析道:「針對種族的犯罪並不僅僅是孤立事件。如果你的心裡已經埋下仇恨,那你就是這個問題的一部分。而那些有能力提供幫助卻袖手旁觀的人,你的沉默就是助紂為虐。」

有越南華裔血統的奧利薇亞穆恩在推特上發表多篇自述亞裔身處困境的推文。(Getty Images)

美劇《爆笑辦公室》(The Office)的印度裔創作人敏迪卡靈(Mindy Kaling)表示,「夠了,已經夠了!以亞裔兄弟姐妹為目標的暴行令人作嘔,但看看最近幾年見怪不怪的仇視亞裔的講話,這樣的事件其實並不讓人意外。」

此外,新生代漫威英雄《尚氣與十戒傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的主演劉思慕(Simu Liu)、《星際爭霸戰》的演員武井喬治(George Takei)、《花木蘭》(Mulan)的演員黃谷悅(Jimmy Wong)等也都在社交媒體上對遇害者表示哀悼,批評種族主義,並呼籲停止暴行。

(取材自澎湃新聞)