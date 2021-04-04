反種族仇恨 亞裔明星站出來
近期，美國多地發生針對亞裔的暴力襲擊。許多亞裔名人紛紛站出來，在公開場合或社交媒體譴責此類種族仇恨的暴行。其中，也包括不少好萊塢名人，如演員吳珊卓（Sandra Oh）、金大賢（Daniel Dae Kim）、奧利薇亞穆恩（Olivia Munn）與導演王子逸（Lulu Wang）、李小龍之女李香凝（Shannon Lee）等。
據「停止仇恨亞太裔」組織（Stop AAPI Hate）統計，從2020年3月19日至今年2月，全美共發生3795起針對亞裔的襲擊事件，比前一年高出了1000多起。近期，此類犯罪又進一步升級。上月，亞特蘭大的Spa中心槍擊案中，有8人死亡，其中6人是亞裔；次日，一位75歲的華裔老奶奶在舊金山街頭遭到一名青年的襲擊，面部受傷。
在這次反暴行的抗議行動中，走在最前面的是演員吳珊卓。現年49歲的她出生於加拿大渥太華，父母是南韓移民。
吳珊卓憑藉《托斯卡尼艷陽下》（Under the Tuscan Sun）《尋找新方向》（Sideways）《實習醫生》（Grey’s Anatomy）等熱門影視作品在美國聲名鵲起；2019年，吳珊卓以美劇《追殺夏娃》（Killing Eve）拿下金球獎劇情類劇集最佳女主角獎，成為首位獲得該獎項的亞裔。
早前在匹茲堡街頭舉行的「停止仇恨亞裔」集會中，吳珊卓無預告地突然現身。「匹茲堡，我很高興也很驕傲今天跟你們在這裡，感謝組織者舉辦了這次集會讓我們有機會在一起，互相支持。對我們社群中的許多人來說，這甚至可以說是第一次，我們能說出我們的恐懼與憤怒，我真的很感激每一位願意聆聽的人。」吳珊卓手持喇叭對人群喊道。
「我是亞裔，我驕傲」
「我知道我們社群中的很多人現在覺得很害怕，對此我很理解。有一個趕走恐懼的辦法，就是和社群團結在一起。」
她呼籲每一個人都挺身反抗暴行，「如果你看到有這樣的事發生，你願意幫我嗎？如果你看到我們的兄弟姐妹需要幫助，你願意伸出援手嗎？作為亞裔美國人，我們必須明白，我們只需要向我們的兄弟姐妹伸出手，並且告訴他們：幫幫我，我在這裡。」最後，吳珊卓以「我是亞裔，我驕傲」結束了這場街頭演講。
此前，針對亞特蘭大的槍擊事件，李小龍之女李香凝就曾發推指出，是前總統川普所謂的「中國病毒」和「功夫流感」，引發了慘劇。「你覺得那只是開開玩笑，我們不必太計較。但就是有人會被激發起仇恨和排外情緒，推波助瀾之後，導致暴力橫行。」
電影《別告訴她》（The Farewell）的導演、北京出生美國長大的王子逸在社交媒體寫道：「我了解這些女性。她們拚了命工作，為的是能送子女上學，能有錢寄回老家。發生這樣的事讓人太難過了，不知道說什麼才好。」
美劇《新聞急先鋒》（The Newsroom）的演員、有一半越南華裔血統的奧利薇亞穆恩在社交媒體呼籲：「這些暴力襲擊和謀殺源源不斷發生，請幫幫我們。幫助我們能安全地待在我們的國家。」據她說，她的一位朋友的母親近期在紐約的一家麵包店外被人襲擊。
向來積極為亞裔發聲的韓裔演員金大賢也在社交媒體上剖析道：「針對種族的犯罪並不僅僅是孤立事件。如果你的心裡已經埋下仇恨，那你就是這個問題的一部分。而那些有能力提供幫助卻袖手旁觀的人，你的沉默就是助紂為虐。」
美劇《爆笑辦公室》（The Office）的印度裔創作人敏迪卡靈（Mindy Kaling）表示，「夠了，已經夠了！以亞裔兄弟姐妹為目標的暴行令人作嘔，但看看最近幾年見怪不怪的仇視亞裔的講話，這樣的事件其實並不讓人意外。」
此外，新生代漫威英雄《尚氣與十戒傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的主演劉思慕（Simu Liu）、《星際爭霸戰》的演員武井喬治（George Takei）、《花木蘭》（Mulan）的演員黃谷悅（Jimmy Wong）等也都在社交媒體上對遇害者表示哀悼，批評種族主義，並呼籲停止暴行。
（取材自澎湃新聞）
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