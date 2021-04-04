亞裔變性、大碼女模 登運動畫刊創歷史

雷娜對於可以拍攝「運動畫刊」泳裝專輯照片感到驕傲。（取材自推特）

知名體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）打破性別、種族隔閡，以及社會普遍審美觀的既定印象，邀請亞裔 與非裔 混血的「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）跨性別女模雷娜布魯姆（Leyna Bloom），以及身材豐腴的亞裔混血名模友美（Yumi Nu）拍攝訂今年7月發行的泳裝特輯（Swimsuit Issue），分別寫下該雜誌史上第一位跨性別有色人種，以及首位體態豐滿的亞裔混血泳裝女郎歷史新頁。

運動畫刊2020年邀請巴西的跨性別女演員瓦倫蒂娜桑普歐（Valentina Sampaio，Getty Images）拍攝性感泳裝寫真，瓦倫蒂娜成為該雜誌首位公開變性的女模；瓦倫蒂娜的開創性紀錄不僅於此，她在2019年8月成為「維多利亞的秘密」的首位公開變性模特兒。

瓦倫蒂娜模桑普歐是「運動畫刊」首位公開變性的女模。（Getty Images）

繼瓦倫蒂娜之後，運動畫刊今年邀請雷娜布魯姆拍攝泳裝特輯，再次寫下該雜誌的跨性別有色人種女模歷史新頁。不過，這並非雷娜布魯姆第一次締造歷史，她曾擔綱演出電影《曼哈頓戀舞曲》（Port Authority）的女主角，並於2019年的法國坎城影展（Cannes Film Festival）中，首度以非白人變性女星的身分亮相。

美國 導演丹妮爾雷索維茲（Danielle Lessovitz）執導的《曼哈頓戀舞曲》敘述跨性別、LGBTQ+，以及自我認同的主題訴求，說明社會邊緣小群體的故事。

《曼哈頓戀舞曲》電影海報。（取材自IMDb）

雷娜布魯姆演出電影《曼哈頓戀舞曲》女主角，並以跨性別身分參加2019年的坎城影展。（Getty Images）

1954年創刊的運動畫刊發表聲明，讚賞雷娜布魯姆「走在舞台上的每一刻，都閃耀著無可否認的自我感知意識」；「雷娜的故事，代表著堅韌不拔的每一個人，讓我們忍不住想要幫她揚聲」。運動畫刊聲明接著表示，「雷娜是特輯中的第一位跨性別有色女性，這是她畢生致力追求的結果，鍛造開拓自己的道路，並為人所接受、愛戴與改變，她代表每個人愛自己，以及想成為什麼模樣的權利。」

菲律賓混血「為自己驕傲」

雷娜布魯姆接受美國廣播公司（ABC）節目《早安美國》（Good Morning America）訪問時說，她「從來沒有料到」能夠生在「與她同色肌膚（的人），可以碰上這種事情發生的時代」。

雷娜布魯姆說：「我代表菲律賓，我代表黑人，我代表移民，我也是代表著性別與時代的改革。」她共為運動畫刊拍攝12套泳裝照。為了慶祝跨性別有色人種登上運動畫刊，她在個人Instagram上分享拍攝的照片成果，寫下「這就是容光煥發的樣子」。

她說：「我很有自信，我的身材很漂亮，但我希望大家能看到，無論身體、性別和膚色如何，都能獲得尊重、讚賞和喜愛。」雷娜布魯姆對於可以拍攝「運動畫刊」泳裝專輯照片感到驕傲，認為這是「無與倫比的感受與成就」。不過，她坦言：「還得付出許多努力，才能爭取更多表演機會」。

身高178公分的雷娜布魯姆曾登上法國版與印度版Vogue雜誌，締造該雜誌首位跨性別封面人物的歷史。雷娜除了模特兒和演員身分，還是一名專業舞者，影藝作品跨足舞蹈、電影和廣告。

亞裔知性美「羞辱到自豪」

而另一位日本、荷蘭混血名模兼音樂創作人友美（Yumi Nu）對於能夠獲得邀請，成為運動畫刊第一位泳裝特輯主角之一，感到驚嚇、訝異與榮幸，她在預錄的影片中「娓娓道來親身經歷與故事」。

友美自述：「近年來，我熱衷於探討亞裔女性和一般眾多女性所經歷的身材羞辱（body shame），因為這對於我的成長過程影響很大，且曾讓我難以面對。」身材羞辱是指嘲笑或揶揄受害者的外貌、長相、膚色，以及體態等不尊重的言行舉止。

身材豐腴的友美表示，她不希望其他女性經歷她所走過的道路，也希望人們不要再以「不夠努力」的謊言，「欺騙」身材不符合眾人期待的女子，這可能讓她們難以充分享受人生。說到這裡，友美激動地以全大寫字母寫下：「我們值得！！我們值得擁有美好的事物！！走吧！！」，搭配氣得皺眉、鼻孔噴氣的表情符號（emoji）。

友美是運動畫刊首位大尺碼亞裔混血泳裝女郎。（取材自推特）

友美的模特兒朋友和粉絲先後轉載分享友美的貼文，並為她今日的成就感到開心。另一名美籍大尺碼模特兒亨特麥格克雷迪（Hunter McGrady）寫道，「我以妳為榮，為妳參與此事感到興奮，這很需要；妳很棒，歡迎加入家庭天使（family angel）。」

非裔模特兒塔納耶懷特（Tanaye White）則寫道，「締造歷史，寶貝！」

運動畫刊 頻締創舉

運動畫刊1954年創刊以來，多次締造近代創舉。1964年，該雜誌推出泳裝專輯，一直是該雜誌最受歡迎的系列專輯。

1997年，超級名模泰拉班克斯（Tyra Banks）成為第一位單獨登上「運動畫刊」泳裝特輯封面的非裔女模特兒；2019年，泰拉以「元老級的封面明星」之姿回歸，再次成單獨登上「運動畫刊」封面。

在時尚界提倡健康風氣，逐漸開放模特兒多元體態的同時，大尺碼模特兒艾希莉葛萊漢（Ashley Graham）2016年便率先獲邀為「運動畫刊」拍攝照片；該雜誌今年也邀請身材豐勻的日荷混血亞裔模特兼音樂創作家友美拍攝泳裝特輯。