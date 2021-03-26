無依之地PGA奪獎 華裔女導趙婷擁小金人呼聲高

中國出身的女導演趙婷廣被看好有望抱走小金人。（路透資料照片）

被視為奧斯卡 得獎指標的第32屆美國 製片人公會（PGA）頒獎禮，將最佳電影 製作人獎頒給華裔女電影人趙婷的「無依之地」（Nomadland，又譯游牧人生），推升這部片在奧斯卡金像獎奪下小金人的機會。

「無依之地」先前已獲金球獎肯定，如今又在線上舉行的美國製片人公會（Producers Guild ofAmerica, PGA）頒獎典禮擊敗「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）、「曼克」（Mank）等勁敵，奪下最大獎。

美國製片人公會大獎由約8000名公會成員票選而出，過去13年在美國製片人公會獎的最佳影片得主，有10部都順利在奧斯卡最佳影片獎出線。

兩大獎有出入的年分，分別是去年製片人公會看中「1917」（1917），奧斯卡則表彰「寄生上流」（Parasite）；2017年製片人公會最佳影片得主是「樂來越愛你」（La La Land），奧斯卡贏家則是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）；2016年製片人公會推崇「大賣空」（The Big Short），奧斯卡則將壓軸大獎頒給「驚爆焦點」（Spotlight）。

今天的美國製片人公會獎大多已先預錄完成，其中一位在「無依之地」中扮演自己的史旺齊（CharleneSwankie）稍早說，邀請導演趙婷和好萊塢明星法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）進入他們的游牧世界「是趟奇妙的旅程」，對各方來說都是大開眼界的經歷。

史旺齊開玩笑說：「如果你去年問我PGA是什麼，我會說是高爾夫賽事（美巡賽）。」

電影類其他獎項方面，最佳動畫獎得主為「靈魂急轉彎」（Soul）；最佳紀錄片獎頒給「我的章魚老師」（My Octopus Teacher）。