查克史奈德走出喪女痛 重新執導「正義聯盟」

查克史奈德至今未看過2017年版「正義聯盟」。(取材自Instagram)

「查克史奈德之正義聯盟」(Zack Snyder's Justice League)導演 查克史奈德(Zack Snyder)、製片妻子黛博拉(Deborah Johnson)接受採訪，提到四年前因女兒「秋天」輕生離世，臨時辭退，換人執導，直到今年才終以完整面貌呈現，「當初很難熬，心理健康真的很重要，我們很努力撐過來了」，更以「超人」、「鋼骨」兩位英雄的重生做比喻，希望受挫或悲傷的人們不要放棄希望，幸福總會到來。

查克認為，完成這部電影 ，就是一趟救贖之旅，「真的很感謝粉絲支持，還有人買飛機上的宣傳廣告為我們打氣，沒有你們就沒有這部電影」，他還在電影裡附上「預防自殺協會」的網址，是他對所有影迷的回饋，希望讓更多憂鬱症患者方便接受協助。

由於電影長達四小時，查克特此安排七個章節，「看到第四個章節『國王人馬』時，可以休息一下，此後的重點是英雄集結」，如果無法一次看完，就慢慢分段品嘗，就像在看一本書一樣。

四年前的院線版「正義聯盟」(Justice League)，由「復仇者聯盟 」( The Avengers)導演喬斯威登(Joss Whedon)接續執導，評價、票房都不佳。提到該版，查克提到自己並未看過前版的原因，「我陪伴這些角色已有近十年的光陰，換別人來拍，有些不習慣」。但他一度很好奇院線版，卻被「天能」(TENET)導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)勸退，「他可能怕我們傷心」。

查克史奈德曾拍過不少超級英雄電影，被問最愛的超級英雄，他立刻回答「鋼骨」(Cyborg)，「鋼骨重視他的家人，即便他們曾有過爭執，但仍深愛彼此，他是我投注最多情感的角色」，黛博拉則說「神力女超人」(Wonder Woman)，「我沒看過漫畫，但我覺得她的精神非常偉大」。