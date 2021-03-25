我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

查克史奈德走出喪女痛 重新執導「正義聯盟」

記者陳建嘉╱綜合報導
查克史奈德至今未看過2017年版「正義聯盟」。(取材自Instagram)
查克史奈德至今未看過2017年版「正義聯盟」。(取材自Instagram)

「查克史奈德之正義聯盟」(Zack Snyder's Justice League)導演查克史奈德(Zack Snyder)、製片妻子黛博拉(Deborah Johnson)接受採訪，提到四年前因女兒「秋天」輕生離世，臨時辭退，換人執導，直到今年才終以完整面貌呈現，「當初很難熬，心理健康真的很重要，我們很努力撐過來了」，更以「超人」、「鋼骨」兩位英雄的重生做比喻，希望受挫或悲傷的人們不要放棄希望，幸福總會到來。

查克認為，完成這部電影，就是一趟救贖之旅，「真的很感謝粉絲支持，還有人買飛機上的宣傳廣告為我們打氣，沒有你們就沒有這部電影」，他還在電影裡附上「預防自殺協會」的網址，是他對所有影迷的回饋，希望讓更多憂鬱症患者方便接受協助。

由於電影長達四小時，查克特此安排七個章節，「看到第四個章節『國王人馬』時，可以休息一下，此後的重點是英雄集結」，如果無法一次看完，就慢慢分段品嘗，就像在看一本書一樣。

四年前的院線版「正義聯盟」(Justice League)，由「復仇者聯盟」( The Avengers)導演喬斯威登(Joss Whedon)接續執導，評價、票房都不佳。提到該版，查克提到自己並未看過前版的原因，「我陪伴這些角色已有近十年的光陰，換別人來拍，有些不習慣」。但他一度很好奇院線版，卻被「天能」(TENET)導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)勸退，「他可能怕我們傷心」。

查克史奈德曾拍過不少超級英雄電影，被問最愛的超級英雄，他立刻回答「鋼骨」(Cyborg)，「鋼骨重視他的家人，即便他們曾有過爭執，但仍深愛彼此，他是我投注最多情感的角色」，黛博拉則說「神力女超人」(Wonder Woman)，「我沒看過漫畫，但我覺得她的精神非常偉大」。

電影 導演 復仇者聯盟

上一則

李亞鵬攜女友與家人聚餐 李嫣全程冷對

下一則

遲來的東奧聖火終於來了 女星石原聰美點燃

延伸閱讀

洛城電影院重啟 華人家庭150元包場

洛城電影院重啟 華人家庭150元包場
苦等1年多 「黑寡婦」確定7月戲院、串流上映

苦等1年多 「黑寡婦」確定7月戲院、串流上映
電影出外景 南加大風 起重機砸毀民房3人撤離

電影出外景 南加大風 起重機砸毀民房3人撤離
金城武拍新廣告 為台灣小吃不想收工

金城武拍新廣告 為台灣小吃不想收工

熱門新聞

劉濤和周渝民主演「大宋宮詞」的甜吻花絮在網上曝光。(取材自微博)

42歲劉濤激吻周渝民 不怕老公王珂吃醋

2021-03-21 02:22
就是這場活動上，哈利（後排右四）被發現神態、表情似乎對嫂嫂凱特（後排右三）頗有不滿。圖／路透資料照片

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結

2021-03-21 10:48
李亞鵬。（本報資料照片）

李亞鵬欠債4千萬再敗訴 求饒音檔曝光「我跪下都可以」

2021-03-17 19:46
趙薇再次被拍到與富二代緋聞男友在一起的畫面。（取材自微博）

趙薇又被拍！深夜帶富二代回豪宅

2021-03-24 02:28
橫野堇有「48女團史上最強BODY」封號。（取材自Instagram）

「史上最強body」 20歲女星被爆開房照 一周輪睡2男星

2021-03-24 02:06
福原愛和江宏傑背負不少商業形象。圖／摘自IG

江宏傑送機、曬娃成功洗白 日媒：福原愛「全盤皆輸」

2021-03-23 10:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架