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寶萊塢「傻瓜」阿米爾罕染疫 發言人：正居家隔離

娛樂新聞組╱綜合報導
寶萊塢天王阿米爾罕被譽為「印度的良心」。(取材自推特)
寶萊塢天王阿米爾罕被譽為「印度的良心」。(取材自推特)

56歲印度寶萊塢天王阿米爾罕(Aamir Khan)以「三個傻瓜」(3 Idiots)、「我和我的冠軍女兒」(Dangal)以及「心中的小星星」(Taare Zameen Par)等片紅遍全球，近期多家印度媒體報導指出，阿米爾罕確診新冠肺炎，發言人也證實，「阿米爾罕目前正在家裡進行隔離」。

阿米爾罕近期接受新冠肺炎檢測，反應為陽性，目前已在家中隔離，發言人表示他遵守所有規範，目前正在休息康復中，也呼籲「所有最近跟他接觸過的人都應該接受檢查」。

阿米爾罕有「印度劉德華」之稱，身為印度大牌明星的他，過往作品長期關注社會議題，包括教育、女性，被譽為「印度的良心」，此次傳出染疫，讓外界及粉絲皆相當擔憂，無不希望他趕緊好起來。

阿米爾罕除了是一名演員，更是一名編劇和製片人，成名後，他對製片和選擇作品更為嚴謹，很多印度電影明星都傾向同時拍攝多部電影，他卻堅持同時間只拍一部電影，一年也只拍一至兩部電影，算是寶萊塢電影界中的異數。

在阿米爾罕揚名之前，印度的寶萊塢電影在華語世界一直比較小眾，很少被市場接納。直到「三個傻瓜」、「我和我的冠軍女兒」等電影大賣，阿米爾罕從此開拓了華語世界對印度、寶萊塢電影的想像。

美國時代雜誌，更曾把阿米爾罕列作全球100位最具影響力人物之一。

寶萊塢天王阿米爾罕曾演過「我和我的冠軍女兒」等經典電影。(取材自推特)
寶萊塢天王阿米爾罕曾演過「我和我的冠軍女兒」等經典電影。(取材自推特)

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