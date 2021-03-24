葛妮絲派楚：奪奧斯卡影后壓力大 在家躲3周

葛妮絲派楚透露得奧斯卡獎真正的心情是「好奇怪」，壓力大到在家躲三周。(Getty Images)

受到新冠肺炎影響，各大影視頒獎典禮被迫改變型態、甚至讓入圍 者透過視訊連線領獎，即將在下個月下旬舉行的奧斯卡 頒獎典禮卻不要這麼做，堅持所有入圍者一定要親自到場，排除困難繼續舉辦實體典禮，且可能仍不會再恢復專人主持的傳統，讓外界更好奇屆時會以何面貌呈現。

美國 娛樂媒體報導，奧斯卡典禮製作單位將改以洛杉磯市中心有80多年歷史的聯合車站作為主要場地，認為有足夠的空間讓出席者保持安全距離，原本的會場「杜比劇院」則可能改當表演的舞台，雖仍不會完全在典禮活動消失，重要性卻大為降低。從現在到典禮還有一個月的籌辦時間，計畫都還有可能隨時調整。

對於最受矚目的影帝影后人選，過去某些人在贏得榮銜後卻不如想像中興奮，反而被排山倒海的壓力弄得喘不過氣。例如22年前以「莎翁情史」(Shakespeare in Love)封后的葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)，近日在podcast透露，當初感覺洛城同業幾乎都支持她，得獎後風向卻轉變，壓力大到難以喘息，被逼得跟爸媽一起躲在別墅中整整三周，成為奧斯卡得主她真正的感觸只有「好奇怪」。

葛妮絲派楚雖然在「莎翁情史」揣摩英國口音扮貴族小姐，還有女扮男裝演出，今日網友卻認為她得獎全因製片哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)強力宣傳造成過人的氣勢。