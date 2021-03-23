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「第六感追緝令」露底 莎朗史東狠甩導演巴掌

娛樂新聞組╱綜合報導
莎朗史東指控當年拍攝「第六感追緝令」是遭到導演哄騙。(取材自IMDb)
莎朗史東指控當年拍攝「第六感追緝令」是遭到導演哄騙。(取材自IMDb)

63歲女星莎朗史東（Sharon Stone）當年因演出「第六感追緝令」（Basic Instinct）星途大開，然而她近來在自傳中爆料，指控當年是在不知情狀況下，同意拍她沒穿內褲的畫面，事後她看見試片畫面，氣到當場狠甩導演巴掌。

ETtoday報導，莎朗史東將在新出版的自傳「The Beauty of Living Twice」中爆料當年遭遇的演藝圈潛規則，外媒「Vanity Fair」搶先曝光部分內容。

中國時報引述報導，莎朗史東在「第六感追緝令」片中交叉換邊翹腳的橋段，堪稱影史上最知名鏡頭之一，不過29年後的現在，莎朗史東在自傳中說，這一幕是導演說「觀眾看不到」，誘騙她脫掉內褲拍攝的。

她表示那一幕並非出自個人意願，而是遭到欺騙，當時導演跟製片跟她說戲服是白色的，會反光，觀眾什麼都看不到，要莎朗史東放心。直到影片剪輯完成，莎朗史東到場發現坐滿一大票經紀人、律師等，她在現場暴怒，衝過去賞了導演保羅范赫文(Paul Verhoeven)一巴掌，接著直接上車走人。

莎朗史東最初希望禁止這部片上映，但最終被迫妥協，原因說來無奈：「我只是個女演員，我能有什麼選擇？」加上演了就是演了，「這個橋段對劇情、對角色都是正確的」，因此最後同意了照這版本播出。

但對於莎朗史東的說法，導演卻說她在說謊，因為身為一個女演員，她一定知道脫掉內衣褲在鏡頭前現身，會讓觀眾看到什麼。

莎朗史東。（歐新社）
莎朗史東。（歐新社）

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