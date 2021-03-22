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跨性別爭議 哈利波特演員只有佛地魔聲援JK羅琳

記者蘇詠智／綜合報導
「哈利波特」製片、演員、原作者一起領獎，那時魯伯葛林特（右起）與JK羅琳、艾瑪華森等還相處融洽，現在羅琳的意見被很多子弟兵否定。（路透資料照片）
「哈利波特」製片、演員、原作者一起領獎，那時魯伯葛林特（右起）與JK羅琳、艾瑪華森等還相處融洽，現在羅琳的意見被很多子弟兵否定。（路透資料照片）

哈利波特」（Harry Potter）系列紅遍全球超過20年，作者JK羅琳（J. K. Rowling）不只成為收入最豐厚的名作家之一，各種言論也都備受外界關注。她去年因為對於變性的女性是否真的是女性表達質疑，招來各方批評，認為她對跨性別族群有歧視、恐懼心態，鬧到連一堆演出她「哈利波特」系列的演員都要先後跳出來站在反對她的立場，她的死忠粉絲反嗆那些演員們忘恩負義，沒有想清楚到底是誰才讓他們有機會名利雙收。

這些演員包括扮演「哈利」的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）、「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）等。已為人父的魯伯近來接受雜誌訪問再度重申自己不贊同羅琳對這個議題的想法，卻試圖緩和彼此的對立，說道：「我對她（羅琳）所創造的一切都非常感恩，她超級有才華，而且很顯然的，她的作品都是天才的傑作。」不過他話鋒一轉：「我想你可以對某人有非常大的尊敬，卻仍然在像這樣的議題上不同意他的看法。」他表示自己無法保持沉默，有時沉默反而會讓雜音更大，這是個很重要的議題，他不能說自個兒是專家，可是出於善意，他希望站在支持跨性別的一方。

看得出魯伯很小心在回應這尷尬的狀況，不願和羅琳一樣被貼上對跨性別者不友善的標籤，也不想真的得罪到生命中的重要貴人、被嫌過河拆橋。諷刺的是，「哈利波特」眾要角中，反倒是扮演佛地魔的資深演技派雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）替羅琳緩頰，認為她所受到的惡意攻擊、誹謗與批評有點太過誇張，有些人只因為旁人講了跟自己不一樣的意見就對對方充滿恨意、施以言語暴力，這讓他感到很噁心。

哈利波特 歧視 艾瑪華森

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