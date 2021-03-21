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小布、珊卓首度合作 片場曖昧傳緋聞

記者蘇詠智／綜合報導
珊卓布拉克拍新片卻被傳緋聞。（路透資料照片）
珊卓布拉克拍新片卻被傳緋聞。（路透資料照片）

分別都在好萊塢走紅20多年的布萊德彼特（Brad Pitt）與珊卓布拉克（Sandra Brak），過去始終無緣同台，最近終於一起主演新片「子彈列車」（Bullet Train），儘管光看片名就知道有一堆動作、未必會有羅曼蒂克的場面，然而八卦雜誌密切注意他們在片場互動，還是嗅出一絲不尋常，認定他們之間充滿曖昧的氣氛，忙著稱他們是最新「緋聞情侶」。

以往男女明星要傳緋聞，很常是扮演情侶而假戲真作，以文藝愛情片最容易製造這一類的情況，顯然「子彈列車」不一定符合，不過布萊德彼特當年和安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）擦出火花的「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）也是動作片，且珊卓布拉克和「捍衛戰警」（Speed）基努李維﹙Keanu Reeves﹚也曾被傳過，該片亦非愛情電影，因此無論小布或珊卓，都有過拍動作戲卻和戲裡搭檔疑似來電的「前科」。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，指片場內部人員稱布萊德彼特與珊卓布拉克一下戲就打情罵俏，他們早就對彼此仰慕許久，這一次聽到有望合作趕快抓住機會，珊卓每次有小布在身旁就變得更開朗、放鬆，小布看到她時臉頰上的紅暈也是遮都遮不住。由於都有養小孩，他們在片場也會交換父母經，又更有共通的話題。

然而，專門打臉八卦的網站稱這並非雜誌第一次想把布萊德彼特與珊卓布拉克兜在一起，早在他們確定同片合作時就開始炒，但珊卓與小布的第一任前妻珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）是好友，犯不著為此破壞交情，她和男友的感情也很穩定、並沒有分手危機，加上小布光是忙著跟裘莉打離婚戰、爭小孩監護權就已經耗掉很多心思，真的沒啥空檔發展新戀情。所以這回八成又是雜誌唯恐天下不亂，小布與珊卓合作雖愉快，還沒好到墜入情網。

布萊德彼特（左）與珊卓布拉克首度合作，雖然拍動作片，也被傳緋聞。（取材自twit...
布萊德彼特（左）與珊卓布拉克首度合作，雖然拍動作片，也被傳緋聞。（取材自twitter）
布萊德彼特的緋聞永遠沒斷過。（路透資料照片）
布萊德彼特的緋聞永遠沒斷過。（路透資料照片）

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