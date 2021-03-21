ＤＣ、漫威拚場？ 正義聯盟撞上獵鷹

「獵鷹與酷寒戰士」是漫威最新強打影集。（取材自IMDb）

美國 兩大超級英雄漫畫龍頭漫威 、DC，過去不常發生新片對打的情況，本周卻分別推出粉絲期待已久的「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）和「查克史奈德之正義聯盟」（Zack Snyder's Justice League），成為觀眾討論最熱烈的話題，雖都只在影音串流平台推出，聲勢卻凌駕院線大片，再次證明漫畫英雄影片的威力。

「查克史奈德之正義聯盟」比院線公映版本長了兩個小時，對於角色的心境有更深入鋪陳，因為是導演 查克史奈德（Zack Snyder）的狂熱影迷爭取數年才得見天日，他們不只第一時間馬上欣賞，更大讚比起雷聲大雨點小的戲院版本強太多，簡直是兩部不一樣的電影，甚至開始期待能有續集。

已有部落客整理出與公映版最明顯的幾處不同，眾英雄尤其以黑人男星雷費雪（Ray Fisher）扮演的「鋼骨」加分最多，戲院版被刪去一堆表現空間，無怪乎他一直對接手完成戲院版的導演喬斯惠登充滿怨言，時常高分貝砲轟。

向來在與DC影片的較勁中占上風的漫威，「獵鷹與酷寒戰士」因為以「復仇者聯盟」（ The Avengers）較為次要的角色掛帥，又沒有「查克史奈德之正義聯盟」背後超曲折的過程和爭議，首集播出後看似討論不及「查克史奈德之正義聯盟」熱烈，但後勁可期。

「獵鷹與酷寒戰士」第一集就揭開了眾所矚目的「新一代美國隊長」謎底，不僅讓觀眾意外，也製造出強大的懸念，吸引大家繼續追看。而漫威砸錢拍出媲美電影的動作大場面，也是「獵鷹與酷寒戰士」一大看點，雖然扮演上一代美國隊長史蒂夫的克里斯伊凡（Chris Ivan）並未客串亮相，情節卻與「美國隊長」系列直接相關，稱之為續篇亦不為過。