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裘莉又出重手 養子將作證小布家暴 不要姓彼特

記者蘇詠智／綜合報導
麥杜斯（左起）和安琪莉娜裘莉感情深厚，與布萊德彼特很難有好轉的可能。(路透資料照片)
麥杜斯（左起）和安琪莉娜裘莉感情深厚，與布萊德彼特很難有好轉的可能。(路透資料照片)

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）之間拖了4年多的離婚，近日傳又進入新交戰階段，裘莉最大的養子麥杜斯（Maddox Jolie-Pitt）已經赴法庭作證，而據稱對於昔日養父沒啥好話，還要求將他目前的姓氏「裘莉—彼特」改回只有「裘莉」、不要「彼特」，但裘莉此時又演好人，表示不支持他的決定。

麥杜斯是裘莉早在結識布萊德彼特之前已經收養的孩子，一直跟她非常親，也被傳說是布裘兩人鬧到要離婚的關鍵，八卦媒體報導布萊德彼特曾在私人飛機上對麥杜斯動手，自此後兩人形同陌路。麥杜斯曾經去首爾念大學，因新冠肺炎疫情返美和家人團圓，裘莉等於又找到一個可以在離婚戰上重挫小布的得力幫手。

此外，裘莉的律師團隊已經又再次提出最新的家暴控訴，還表示可以提供相關的證據，對此，「US」雜誌報導，小布團隊態度是見怪不怪，透露她已經在這幾年之中一再打「家暴牌」，沒有一次成功，小布早也沒有太大感覺。

據「美國周刊」報導，裘莉為了爭取最後勝利，決定使出「撒手鐧」，讓19歲養子麥杜斯親自出庭作供，力證布萊德彼特並不適合當其父親，他甚至要求透過法律途徑，刪除父姓，擺明要斷絕關係。

裘莉 布萊德彼特 小布

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