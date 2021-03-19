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停止仇視亞洲人 安海瑟威、小辣椒…好萊塢群星發聲

娛樂新聞組／綜合報導
安海瑟威為了反亞裔歧視發聲。（路透）
安海瑟威為了反亞裔歧視發聲。（路透）

美國仇視、傷害亞裔事件日益嚴重，擁有亞裔血統的名人在社群媒體發文，呼籲「停止仇視亞洲人」（Stop Asian Hate），安海瑟威（Anne Hathaway）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等好萊塢明星也響應。

台灣蘋果日報報導，母親有華人血統的亞裔名人奧利薇亞穆恩(Olivia Munn)在推特寫道：「對亞洲人的暴力攻擊與謀殺仍然不斷發生，請幫助我們，我們在自己的國家需要幫助才能保平安。＃停止仇視亞洲人。拜託！」

安海瑟威也在Instagram表示悲傷與憤怒，「對我們同胞的仇恨所產生的暴力已經升高到令人作嘔的地步，昨日的暴行更讓人無法理解」。

「小辣椒」葛妮絲派特洛表示「要對美國亞裔社群送上深深的愛，你們讓我們的國家變得更好，我們愛你們」。向來關心社會正義的「浩克」馬克魯法洛，則在限時動態分享「幫助亞裔美國人對抗反亞洲人種族主義」的字眼。

「瘋狂亞洲富豪」的華裔女星陳靜，也是長期為亞洲人遭歧視現象發聲，她說：「性騷擾與暴力是我們常受的遭遇，我們必須停止對亞洲人的非人化，必須停止拿亞洲人當新冠肺炎的代罪羔羊。我們必須團結對抗所有形式的仇恨。」

陳靜為了反亞裔歧視發聲。（本報資料照片）
陳靜為了反亞裔歧視發聲。（本報資料照片）
葛妮絲派特洛為了反亞裔歧視發聲。（歐新社資料照片）
葛妮絲派特洛為了反亞裔歧視發聲。（歐新社資料照片）

亞裔 美國 社群媒體

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