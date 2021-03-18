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唱紅「冰雪奇緣」主題曲 女星黛咪洛瓦托曾遭餵毒、熟人性侵

記者陳建嘉╱綜合報導
黛咪洛瓦托(右)已走出昔日荒唐過往，與「穹頂之下」男星麥斯艾瑞克訂婚。(取材自Instagram)
黛咪洛瓦托(右)已走出昔日荒唐過往，與「穹頂之下」男星麥斯艾瑞克訂婚。(取材自Instagram)

曾唱紅「冰雪奇緣」(Frozen)主題曲「Let It Go」的黛咪洛瓦托(Demi Lovato)，以該首歌曲，躍升為全球當紅歌手之一，雖然外型光鮮亮麗，但她早就不只一次承認曾有染毒，最近更在個人紀錄片中，淚揭自己有次吸毒過量，被藥頭性侵，還被丟下等死。

黛咪在紀錄片的最新一集，與好友西拉赫米謝爾(Sirah Mitchell)共同敘述不堪過往，黛咪曾在2018年被餵食海洛因，神智不清時被性侵，對方施暴後還把她隨意丟棄等死。

黛咪眼眶泛淚表示：「其他友人發現我的時候，我全身赤裸，肌膚都變成藍色了，藥頭占了我便宜之後就離開，讓我留下來等死。」所幸在西拉等幾位好友的協助，緊急送醫，她才能撿回一命。

黛咪並提到自己不只一次被性侵，少女時期就遭到關係親近的玩伴強暴，即便她不斷反抗，表示自己還沒準備好，對方仍得逞，「我的第一次根本不浪漫，這糟透了，我事後還得一直見到那個人，也開始傷害自己，變得厭食。」

黛咪感傷表示，她與其他的迪士尼童星一樣，一直以為會等到結婚才破處，沒想到卻遭施暴，而她已與「穹頂之下」(Under the Dome)男星麥斯艾瑞克(Max Ehrich)交往多年，對方也向她求婚，如今她已慢慢走出過往陰影。

黛咪洛瓦托曾因染毒被藥頭性侵，還被丟棄等死。(取材自Instagram)
黛咪洛瓦托曾因染毒被藥頭性侵，還被丟棄等死。(取材自Instagram)

性侵 迪士尼

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