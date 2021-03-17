霍普金斯83歲爭奧斯卡影帝 史上最年長入圍者

安東尼霍普金斯成為奧斯卡有史以來最年長的影帝入圍者。（路透）

「父親」一舉入圍奧斯卡 最佳影片、最佳男主角安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、最佳女配角奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman、最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳剪輯等6項大獎。值得一提的是，這是現年83歲的安東尼霍普金斯第六度入圍奧斯卡演技獎項，更是他繼1996年「白宮 風暴」（Nixon）之後，睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝，更打破李察法恩沃斯（Richard Farnsworth）在79歲那年，以「史崔特先生的故事」（The Straight Story）入圍影帝的紀錄，成為奧斯卡有史以來最年長的影帝入圍者，最終能否獲獎引人關注。

值得一提的是，這次是安東尼霍普金斯第六度叩關奧斯卡，更是他繼「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）、「長日將盡」（The Remains of the Day）、「白宮風暴」之後，睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝，實在也是等得夠久了。對於再獲奧斯卡入圍肯定，他也表示：「感謝美國影藝學院，恭喜所有入圍者，感謝導演弗洛里安澤勒對我這個老人的信任，並給予與這群傑出演員們一起合作的機會。」而他在「父親」當中，詮釋因為「失智症」而產生認知障礙、逐漸失去生活能力的年邁老父。雖然個性幽默風趣，卻常常迷失在所謂的「現實」，並因此讓他跟女兒產生諸多矛盾，把女兒逼得喘不過氣。

另一方面，在「父親」飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼，也同時以本片問鼎奧斯卡最佳女配角獎。身為獲獎常客的她，2019年曾以「真寵」（The Favourite）榮獲奧斯卡影后肯定，而這也是她第二度入圍奧斯卡，並首度入圍女配角獎項，廣被外界看好她將再奪一座奧斯卡。