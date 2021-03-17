奧斯卡最大懸念…「黑豹」能否搶下小金人 葛倫8度叩關

葛倫克蘿絲第八度爭取還沒到手的小金人。（歐新社）

第93屆奧斯卡入圍 名單公布後，不再白人獨大的演員獎項引起熱烈討論，然而新冠肺炎重創美國影業，入圍電影缺乏話題巨片，頒獎典禮收視率恐難逃類似金球獎、葛萊美獎般再創新低，最大的看點，唯有已故「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）能否享身後哀榮、遺孀泰勒西蒙又將如何弄哭一堆電視機前的觀眾？

雖然查德威克早被各方視為角逐奧斯卡影帝「幾無對手」的最強人選，獲得提名 消息一出，依舊讓無數漫威「黑豹」粉絲感動，討論區轟傳，變成本屆名單最熱話題。而以「夢想之地」（Minari）成首位提名奧斯卡男主角亞裔影星的史蒂芬元（Steven Yeun），則讓「陰屍路」觀眾大嘆：「劇組把他角色賜死，收視今非昔比，他卻一路殺進奧斯卡準影帝名單，是誰看走眼？」同片入圍女配角的資深女星尹汝貞剛從加拿大拍完新戲返南韓，正在隔離中的她，表示要好好喝酒慶祝。

屢敗屢戰的葛倫克蘿絲（Glenn Close）又以「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）入圍女配角，第八度爭取還沒到手的小金人，過去吉拉汀佩姬（Geraldine Page）、艾爾帕西諾（Al Pacino）都在第八次終於抱獎歸，彼得奧圖（Peter O'toole）雖連失落八回，卻曾獲終身成就獎補償，葛倫要是仍不幸落空，會取代彼得成為奧斯卡悲情之王，得不得獎都會創造話題。