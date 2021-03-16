BTS葛萊美抱蛋 攻日掃8獎

BTS首度入圍葛萊美，可惜未能摘金。(取材自微博)

南韓超人氣男團BTS防彈少年團首次入圍葛萊美 獎，最終雖未得獎，但帶來他們歌曲「Dynamite」的精采表演，讓許多歐美歌手和歌迷們看得超過癮。

鏡週刊報導，雖然未在葛萊美摘金，但同天揭曉得獎名單的第35屆日本 金唱片大獎，BTS一舉拿下8項大獎，其中「最佳亞洲藝人」是他們連續3年奪得此獎，同時也是海外藝人在日本金唱片大獎獲獎最多的紀錄。

報導指出，BTS以去年8月發行的數位單曲「Dynamite」入圍最佳流行重唱／組合獎項，結果是由女神卡卡（Lady Gaga）與亞莉安娜（Ariana Grande）以「Rain On Me」抱走獎座。BTS透過社交平台傳達他們緊張又榮幸的心情。RM表示：「雖然葛萊美獎很重要，但我們更想站在舞台上唱歌，我們很榮幸能夠站在葛萊美獎的表演舞台上！」

據報導，BTS自2019年第一次以頒獎嘉賓身分登上葛萊美舞台，2020年和歌手納斯小子（Lil Nas X）在葛萊美合作「Old Town Road」嗨翻全場，今年以入圍者角色獻上「Dynamite」表演，他們以三個新穎場景串連在表演中，讓粉絲看得大呼過癮。