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碧昂絲1人擁28獎座 刷新葛萊美女藝人紀錄

記者蘇詠智╱綜合報導
碧昂絲刷新女藝人在葛萊美獎獲獎最多的紀錄。(歐新社)
碧昂絲刷新女藝人在葛萊美獎獲獎最多的紀錄。(歐新社)

樂壇年度盛事葛萊美獎頒獎典禮雖因疫情延遲一個多月才舉行，仍然創下新紀錄：囊括最佳節奏藍調演出等4項獎的碧昂絲（Beyonce），以總獎數28座榮登葛萊美史上獲獎最多的女藝人，再次為她的「女王」地位強力認證。近年來在樂壇呼風喚雨的泰勒絲（Taylor Swift），則以「美麗傳說」（folklore）獲頒年度專輯大獎。

本屆葛萊美獎最受外界矚目的，就是碧昂絲與泰勒絲兩大天后各入圍9項與6項，還要在年度歌曲這項大獎捉對廝殺。雖然碧昂絲成名已久，泰勒絲這幾年的歌曲暢銷度、巡演票房都不比碧昂絲遜色，頗有要取而代之的態勢，結果葛萊美獎誰也不得罪，碧昂絲拿4獎創下女歌手最高得獎紀錄，泰勒絲第3次奪年度專輯大獎，也是單人出輯女歌手中的第一人。

年度歌曲最後是由 H.E.R. 的「I Can't Breathe」勝出，去年包辦年度專輯、年度歌曲等4大獎的怪奇比莉（Billie Eilish），今年蟬聯年度製作獎，上台時有些出乎意料；她今年另靠「007 生死交戰」(No Time to Die)主題曲，獲得一座葛萊美獎，成為極罕見「電影還未上映、主題曲已先得獎」的例子。

其他紅星包括肯伊威斯特(Kanye West)、約翰傳奇(John Legend)、「1世代」(One Direction)哈利(Harry Styles)等，也都在葛萊美獎各有斬獲。

泰勒絲的話題之作勇奪年度專輯大獎。(歐新社)
泰勒絲的話題之作勇奪年度專輯大獎。(歐新社)
怪奇比莉今年拿下兩座葛萊美獎。(歐新社)
怪奇比莉今年拿下兩座葛萊美獎。(歐新社)

葛萊美 碧昂絲 哈利

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