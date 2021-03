碧昂絲1人擁28獎座 刷新葛萊美女藝人紀錄

碧昂絲刷新女藝人在葛萊美獎獲獎最多的紀錄。(歐新社)

樂壇年度盛事葛萊美 獎頒獎典禮雖因疫情延遲一個多月才舉行,仍然創下新紀錄:囊括最佳節奏藍調演出等4項獎的碧昂絲 (Beyonce),以總獎數28座榮登葛萊美史上獲獎最多的女藝人,再次為她的「女王」地位強力認證。近年來在樂壇呼風喚雨的泰勒絲(Taylor Swift),則以「美麗傳說」(folklore)獲頒年度專輯大獎。

本屆葛萊美獎最受外界矚目的,就是碧昂絲與泰勒絲兩大天后各入圍9項與6項,還要在年度歌曲這項大獎捉對廝殺。雖然碧昂絲成名已久,泰勒絲這幾年的歌曲暢銷度、巡演票房都不比碧昂絲遜色,頗有要取而代之的態勢,結果葛萊美獎誰也不得罪,碧昂絲拿4獎創下女歌手最高得獎紀錄,泰勒絲第3次奪年度專輯大獎,也是單人出輯女歌手中的第一人。

年度歌曲最後是由 H.E.R. 的「I Can't Breathe」勝出,去年包辦年度專輯、年度歌曲等4大獎的怪奇比莉(Billie Eilish),今年蟬聯年度製作獎,上台時有些出乎意料;她今年另靠「007 生死交戰」(No Time to Die)主題曲,獲得一座葛萊美獎,成為極罕見「電影還未上映、主題曲已先得獎」的例子。

其他紅星包括肯伊威斯特(Kanye West)、約翰傳奇(John Legend)、「1世代」(One Direction)哈利 (Harry Styles)等,也都在葛萊美獎各有斬獲。