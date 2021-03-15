小勞勃道尼獲「兒童民選獎」 領獎被噴滿身綠汁

小勞勃道尼被噴得滿身綠汁，這是兒童民選獎對於大獎得主的「傳統」。（取材自YouTube）

兒童的眼光與成人完全不同，才剛被「金酸莓獎」（Golden Raspberry Awards）提名 最差男主角的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），卻憑同一部片「杜立德」（Dolittle）中的演出，榮登今年度美國 「兒童民選獎」的最受歡迎電影 男星，也因此被邀請上舞台，接受被綠色汁液噴滿全身的「領獎傳統」，自我解嘲：「你們以為只有浩克（The Hulk）才會變綠色？」

小勞勃道尼從漫威超級英雄片「畢業」後，與妻子自製自演「杜立德」，雖然砸下大成本，影評卻不出色，還遭「金酸莓獎」六項提名。還好美國的兒童們雪中送炭，讓他再度在「兒童民選獎」擊敗「音速小子」（Sonic the Hedgehog）金凱瑞（Jim Carrey）、「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）克里斯潘恩（Chris Pine）等拿下大獎。

「兒童民選獎」顧名思義反映北美小朋友的喜好，好萊塢大牌也知道要討小朋友的歡心，過去出席頒獎典禮都很踴躍，今年因為新冠肺炎疫情只有少數紅星到場，包括拿下最受歡迎男歌手的小賈斯汀（Justin Bieber）。最受歡迎女歌手是亞莉安娜（Ariana Grande），蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）則以「怪奇物語」（Stranger Things）和「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）奪走最受歡迎電視、電影女星雙獎。

來自南韓的防彈少年團（BTS）則拿下最受歡迎樂團、最受歡迎歌曲和最受歡迎全球樂壇明星等三獎，人氣罕有匹敵。