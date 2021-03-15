我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

小勞勃道尼獲「兒童民選獎」 領獎被噴滿身綠汁

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼被噴得滿身綠汁，這是兒童民選獎對於大獎得主的「傳統」。（取材自YouTube）
小勞勃道尼被噴得滿身綠汁，這是兒童民選獎對於大獎得主的「傳統」。（取材自YouTube）

兒童的眼光與成人完全不同，才剛被「金酸莓獎」（Golden Raspberry Awards）提名最差男主角的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），卻憑同一部片「杜立德」（Dolittle）中的演出，榮登今年度美國「兒童民選獎」的最受歡迎電影男星，也因此被邀請上舞台，接受被綠色汁液噴滿全身的「領獎傳統」，自我解嘲：「你們以為只有浩克（The Hulk）才會變綠色？」

小勞勃道尼從漫威超級英雄片「畢業」後，與妻子自製自演「杜立德」，雖然砸下大成本，影評卻不出色，還遭「金酸莓獎」六項提名。還好美國的兒童們雪中送炭，讓他再度在「兒童民選獎」擊敗「音速小子」（Sonic the Hedgehog）金凱瑞（Jim Carrey）、「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）克里斯潘恩（Chris Pine）等拿下大獎。

「兒童民選獎」顧名思義反映北美小朋友的喜好，好萊塢大牌也知道要討小朋友的歡心，過去出席頒獎典禮都很踴躍，今年因為新冠肺炎疫情只有少數紅星到場，包括拿下最受歡迎男歌手的小賈斯汀（Justin Bieber）。最受歡迎女歌手是亞莉安娜（Ariana Grande），蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）則以「怪奇物語」（Stranger Things）和「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）奪走最受歡迎電視、電影女星雙獎。

來自南韓的防彈少年團（BTS）則拿下最受歡迎樂團、最受歡迎歌曲和最受歡迎全球樂壇明星等三獎，人氣罕有匹敵。

小勞勃道尼獲兒童民選獎「最受歡迎電影男星」。（取材自YouTube）
小勞勃道尼獲兒童民選獎「最受歡迎電影男星」。（取材自YouTube）

美國 提名 電影

上一則

訂婚2年爆分手？珍妮佛洛佩茲、A-Rod齊發聲明喊No

下一則

王子文兒子生父是賈乃亮？大20歲名編劇、富二代都被點名

延伸閱讀

金酸莓獎6提名 小勞勃道尼「杜立德」成爛片王

金酸莓獎6提名 小勞勃道尼「杜立德」成爛片王
看齊鋼鐵人？ 萊恩「死侍」片酬喊漲

看齊鋼鐵人？ 萊恩「死侍」片酬喊漲
小勞勃道尼、安海瑟薇……獲金酸莓獎「肯定」年度最爛

小勞勃道尼、安海瑟薇……獲金酸莓獎「肯定」年度最爛
湯姆霍蘭德爆瘦演軍人 小勞勃道尼讚演技

湯姆霍蘭德爆瘦演軍人 小勞勃道尼讚演技

熱門新聞

周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

2021-03-12 13:58
吳孟達。（本報資料照片）

送走吳孟達最後一程…兒子受訪曝光父親遺願

2021-03-08 22:43
名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
鄭爽被列入劣蹟藝人。（取材自微博）

鄭爽遭徹底封殺！「微微一笑」被打碼…幾秒鐘都不行

2021-03-06 02:30
鄧超（右）和孫儷夫妻兩人的互動總是搞怪有趣，此回烤紅薯話題又衝上熱搜。（取材自微博）

膽肥了？鄧超喊話孫儷「別烤紅薯快拍戲」衝熱搜

2021-03-08 20:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到