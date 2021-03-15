我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

訂婚2年爆分手？珍妮佛洛佩茲、A-Rod齊發聲明喊No

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛洛佩茲（左）與A-Rod聯合聲明，否認分手。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（左）與A-Rod聯合聲明，否認分手。（路透資料照片）

年過半百依舊是性感天后的珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），與訂婚兩年的昔日美國職棒紅星A-Rod才剛被傳已經分手，突然聯合發表聲明，稱彼此還在一起，是各大媒體的報導不實，狠狠打臉外界。

珍妮佛洛佩茲與A-Rod交往四年、訂婚兩年，打破各方的唱衰，還曾經積極籌備婚禮，由於新冠肺炎疫情影響，才暫時停擺。上個月起，A-Rod就沒再發過一張珍妮佛洛佩茲的圖片，再加上A-Rod被傳與真人秀女星麥迪遜萊克羅伊（Madison LeCroy）非常曖昧，外界猜測是讓他們分手的主因，不料兩人不僅否認已一拍兩散，也澄清與第三者無關，只表示「有些問題要解決」。

A-Rod在分手新聞刊出後，很快於邁阿密健身房外被狗仔攝影堵到，被問是否已單身，他很明確地否認。

專門報導明星名人八卦的TMZ指消息人士透露，他和珍妮佛洛佩茲曾經大吵一架，不知道是否有人先說了要分手，但當時他們都在氣頭上，現在應該已經把氣話收回，因而目前兩人還是一對。至於婚是不是還要結？就只有他們自己才清楚這個答案，外人完全不得而知。

美國 健身 疫情

上一則

女神老了…網友街拍「野生高圓圓」：滿臉皺紋膚況差

下一則

小勞勃道尼獲「兒童民選獎」 領獎被噴滿身綠汁

延伸閱讀

新聞評論／紅星耀香港 愛國者裁判所終結一國兩制

新聞評論／紅星耀香港 愛國者裁判所終結一國兩制
「還沒分手」珍妮佛洛佩茲承認與A-Rod有問題要解決

「還沒分手」珍妮佛洛佩茲承認與A-Rod有問題要解決
MLB／訂婚2年多 A-Rod與翹臀珍驚傳分手

MLB／訂婚2年多 A-Rod與翹臀珍驚傳分手
與翹臀珍訂婚2年傳分手 A-Rod疑與真人秀女星搞曖昧

與翹臀珍訂婚2年傳分手 A-Rod疑與真人秀女星搞曖昧

熱門新聞

周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

2021-03-12 13:58
吳孟達。（本報資料照片）

送走吳孟達最後一程…兒子受訪曝光父親遺願

2021-03-08 22:43
名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
鄭爽被列入劣蹟藝人。（取材自微博）

鄭爽遭徹底封殺！「微微一笑」被打碼…幾秒鐘都不行

2021-03-06 02:30
鄧超（右）和孫儷夫妻兩人的互動總是搞怪有趣，此回烤紅薯話題又衝上熱搜。（取材自微博）

膽肥了？鄧超喊話孫儷「別烤紅薯快拍戲」衝熱搜

2021-03-08 20:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到