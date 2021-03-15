訂婚2年爆分手？珍妮佛洛佩茲、A-Rod齊發聲明喊No

珍妮佛洛佩茲（左）與A-Rod聯合聲明，否認分手。（路透資料照片）

年過半百依舊是性感天后的珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），與訂婚兩年的昔日美國 職棒紅星A-Rod才剛被傳已經分手，突然聯合發表聲明，稱彼此還在一起，是各大媒體的報導不實，狠狠打臉外界。

珍妮佛洛佩茲與A-Rod交往四年、訂婚兩年，打破各方的唱衰，還曾經積極籌備婚禮，由於新冠肺炎疫情 影響，才暫時停擺。上個月起，A-Rod就沒再發過一張珍妮佛洛佩茲的圖片，再加上A-Rod被傳與真人秀女星麥迪遜萊克羅伊（Madison LeCroy）非常曖昧，外界猜測是讓他們分手的主因，不料兩人不僅否認已一拍兩散，也澄清與第三者無關，只表示「有些問題要解決」。

A-Rod在分手新聞刊出後，很快於邁阿密健身 房外被狗仔攝影堵到，被問是否已單身，他很明確地否認。

專門報導明星名人八卦的TMZ指消息人士透露，他和珍妮佛洛佩茲曾經大吵一架，不知道是否有人先說了要分手，但當時他們都在氣頭上，現在應該已經把氣話收回，因而目前兩人還是一對。至於婚是不是還要結？就只有他們自己才清楚這個答案，外人完全不得而知。