金球獎最佳導演 趙婷苦中取樂成大業

趙婷榮登金球獎最佳導演。(美聯社)

今年第78屆金球獎(Golden Globe Awards)已經揭曉,不出所料地,《遊牧人生》(Normadland,亦譯《無依之地》,在中國以人為主,又譯 《老無所依》)一片,奪得兩項大獎:趙婷(Chloe Zhao)的最佳導演與最佳影片;加上一個最佳攝影獎。Joshua James Richards攝影師,也就是趙婷的同居合夥人。欣喜之餘,可惜年紀輕輕的另一同仁配音師Michael Wolf Snyder不幸在幾天前去世了。讓她感傷地唸著台詞:「我的朋友,我們路上見!」

留學英美 走上影劇之路

3月初,《人物》(People)雜誌指出,趙婷的獲獎,迎上美國每年3月的「婦女歷史月」(Women History Month),可喜可賀。又說,趙婷是Barbara Streisand第二,自1983年以來,她成為另一位榮獲金球獎的女性導演。此外,美國戲劇界人士會説,她是Spike Lee名師出高徒的例子;一般中國人又説,她是李安第二;中國大陸的影迷則説,她是王家衛的化身,甚至有些人誤認她是宋丹丹的親生女兒,「有其母必有其女」!依我淺見,絕大多數中國人在美國的表現都很好,趙婷只是一個具有獨立自主的性格,又抱持勤奮好學的態度,表現出色的年輕人。

趙婷出生在北京的一個具有國營機構負責人背景的家庭。在1990年代,經濟崛起的中國,人人希望子女後輩成龍成鳳的心態之下,當她正是二八芳齡那年,就被送往英國的一個寄宿學校(Boarding School)上中學。她的大學教育,又是在美國麻州歷史悠久的女校Mount Holyoke College完成的。主修政治學,讓她瞭解與關心社會民情。到了研究院階段,她選擇了自己喜愛的紐約大學(NYU)藝術戲劇學院,接受專業訓練,獲頒碩士學位後,便學有所用,走上影劇之路。

片中除女主角(中)之外,群眾演員表演非常真實。(美聯社)

爭議言論 得獎片禁登陸

上述個人生平,是一般人對她的瞭解。不過,由於網路上曾經流傳過一段專訪談話,引發了劇烈的爭議。早在2013年,《電影人》(Filmmaker)雜誌刊出一段記錄,趙婷説:「……要從小時候在中國説起,這是個充滿謊言的地方……我小時候收到的很多資訊都不正確,我開始對自己的家人和背景變得非常叛逆。於是我突然去了英國,重新學習了我的歷史。在文理學院學習政治學是我弄清事物本質的一種方式。用資訊武裝自己,然後挑戰它。」 一顆炸彈從天上掉來了!這段紀錄,雖然已被刪去。可是太遲了。3月5日,中國政府宣布對她個人實施制裁(Censor),原訂她這次獲獎的新片要趕在奧斯卡獎會前兩天也就是4月23日在中國上映,也被取消了。

改革開放的政策實施以後,中國社會一場劇變。趙婷正是「80後」新一代的一份子,加上個性很強,難免對家庭長輩有背叛的心態。父母之間,感情不和,閙到離異,夾在中間的小孩,當然是怨氣難伸。上面那段訪問談話,我的判斷是半真半假。正如她編導影片的故事,也全是真假參半的。一個女孩自己要「突然去英國」談何容易?沒有家庭的支援行嗎?她原是父親的掌上明珠,卻也讓他老人家傷心懊惱;而對她而言,從小失去父母的慈愛,也讓她走得越偏越遠了。

趙婷(右)在片場與女主角對戲。(美聯社)

上大學後 打工自立謀生

在上大學和研究院那段時間,她就不要家庭的接濟,自立謀生。在餐館、酒吧打過工,也到商店、房地產公司上過班。她曾經公開聲明,自己並不是「吃老本」那種人。她的個性很強,堅持主見,又能身體而力行。如今,她住外國的時間比國內要久要長,也可説出了名了。

去年雖曾向澳洲媒體News.Com.Au説過:「現在我的國家是美國。」(US is now my country, ultimately),引來一片不愛國的駡聲。最近,電台邀請專家從視聽技術及上下文意的分析,判定她説的實爲 ( US is not my country, ultimately.),並予更正。Now與not 一字之差,意思完全相反。我認爲更正是對的。憑著她的堅定性格,雖有四海爲家的胸懷,心中仍堅持其獨立思維與見解;但也有人趁機開玩笑說,這次得獎的的影片,不管譯爲《無依之地》或是《老而無依》,好像是講她自己的傳奇了!

趙婷從小喜歡攝影,拍了無數的紀錄短片。2008年以來,她每年都有短片,也得過地方性影展(Film Festivals)的提名或小獎。2015年,《哥哥教我唱歌》(Songs My Brother Taught Me),講述一個南達科他(South Dakota)州少數民族保留地內,印第安族羣之間的故事。她初試啼聲,曾獲坎城影展(Cannes Film Festivals)最佳編導的提名。兩年之後,又在附近地點,也是聞名的Badlands風景區,拍攝《再生騎士》(The Rider)一片,記述一個負傷騎士參加鬥牛比賽的故事。去年曾獲威爾斯影展「金獅獎」最佳影片。放映權早被Sony Pictures購去了。

片中女主角Fern由兩度金像獎巨星Frances McDormand出任。(美聯社)

作品取材 全是艱辛奮鬥

接著,就是這次奪得金球的《遊牧人生》了。它是一個現代的真實故事,記述一批沒有固定住所、職業、生活,與社交的人羣,經由新聞記者Jessica Bruder寫出,早是暢銷書了。改編與導演兩大職務,由趙婷一手包辦。我個人的看法是,它的演員選擇與安排,很像1992年張藝謀導演的《秋菊打官司》一片。主角秋菊由大牌明星鞏俐擔任,其他角色則是真人真「秀」。片中女主角Fern由兩度金像獎巨星Frances McDormand出任,正是編導拋出的一張王牌。要「演」的,只有她一個人。寫影評的人,對女主角也著墨最多。Fern有一句名言,別人說她是 Homeless,她只是Houseless而已。雖然無屋可住,但她心中卻有個溫暖之家。看她交結的那些朋友,不就是親如家人,快樂度日嗎?亦可謂「四海之內皆兄弟」也!希望此片今年金像獎頒獎典禮上,再放光彩。

趙婷的作品,全是艱辛奮鬥和苦中取樂的故事,也許跟她的個性和遭遇有關。她還有新作《永恆族》(Eternals)一片,預訂今年11月5日殺青,並決由Amazon Studio發行。那是從1949年《Deputy Marshall》一片改編的,主人翁Bass Reeves (1838-1910)是一名非裔警察,平生抓過3000多人,也誤殺了14人。電影之外,又有漫畫和書籍講述一羣無名英雄們的故事。趙婷獲金球獎後,下一部電影備受期待。