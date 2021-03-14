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凱撒獎染政治味 演員脫光光嗆電影院關太久

娛樂新聞組／綜合報導
演員柯琳娜瑪絲耶侯在頒發最佳服裝獎時，公然脫下禮服抗議。(美聯社)
演員柯琳娜瑪絲耶侯在頒發最佳服裝獎時，公然脫下禮服抗議。(美聯社)

第46屆有「法國奧斯卡」之稱凱薩獎日前頒獎，法國名導亞伯杜龐帝（Albert Dupontel）的新作「蠢蛋告別式」（Bye Bye Morons）勇奪最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳美術設計、最佳攝影、高中生票選獎等7項大獎，成為最大贏家，本屆得獎呼聲最高、提名最多項的「我愛你，你愛她，她愛他」（Love Affair(s)），最終由坎城影后愛蜜麗．德奎恩（Emilie Dequenne）抱回最佳女配角。

不過，這場頒獎典禮卻瀰漫政治味，因為法國的電影院在防疫措施下，已關閉數月，電影工作者們紛紛發洩不滿。

演員柯琳娜瑪絲耶侯（Corinne Masiero）甚至在頒發最佳服裝獎時，公然脫下禮服，赤裸的上身寫著「沒有文化就沒有未來」。

法國政府自去年10月起決定關閉電影院至今，但其他多數商家都已陸續恢復營業。除了柯琳娜瑪絲耶侯，其他影人也利用舞台挑戰政府的決定。

凱撒電影獎有「法國奧斯卡」之稱，是法國最受推崇的電影相關獎項，由電影藝術暨技術學會（Academy of Cinema Arts and Techniques）主辦。

此外，多次提名凱薩獎、榮膺本屆最佳女配角的比利時女星愛蜜麗．德奎恩，18歲在達頓兄弟金棕櫚獎之作「美麗羅賽塔」初試啼聲一鳴驚人，旋即在該年（1999年）坎城影展封后，演藝之路因此大開，奠定日後成為國際影展常客的基礎。

在「我愛你，你愛她，她愛他」中飾演太太露易絲，與丈夫結褵多年，攜手扶養女兒，深深愛著家人。該片刻畫著每個人的愛情觀，她象徵的是成全，得知丈夫外遇有小三後，經歷一陣天人交戰，明白占有慾讓人滿腦只剩妒火，不如釋懷活得開心自在，收放自如、內斂卻充滿爆發力的演技，讓她拿下首座凱薩獎殊榮。

「蠢蛋告別式」拿下7項大獎，成最大贏家。(取材自IMDb)
「蠢蛋告別式」拿下7項大獎，成最大贏家。(取材自IMDb)
「我愛你，你愛她，她愛他」凱薩獎最佳女配角愛蜜麗．德奎恩（右），飾演面對丈夫外遇...
「我愛你，你愛她，她愛他」凱薩獎最佳女配角愛蜜麗．德奎恩（右），飾演面對丈夫外遇的太太露易絲。(圖：捷傑提供)

電影院 提名 奧斯卡

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