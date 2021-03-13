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看齊鋼鐵人？ 萊恩「死侍」片酬喊漲

記者蘇詠智／綜合報導
萊恩雷諾斯搬家漫威續演「死侍」，喊出的酬勞也很驚人。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯搬家漫威續演「死侍」，喊出的酬勞也很驚人。（路透資料照片）

漫威英雄電影雖然橫掃全球票房，主要演員拍愈多集不但分紅比例愈高，片酬也可以一部一部調漲，但是最高的門檻還是扮演「鋼鐵人」（Iron Man）的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）在後面幾部片據傳的5000萬美元。隨著20世紀影業被漫威所屬的迪士尼併購，過去在該公司旗下的「死侍」（Deadpool）系列要轉回漫畫原著的老家漫威繼續發展，偏偏靈魂人物萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）對於片酬有自己的想法，可能和漫威與迪士尼的期盼有很大不同。

根據歐美娛樂網站報導，萊恩雷諾斯再拍「死侍3」片酬會是2000萬美元，如果還有第4集，他的片酬將達3000萬美元，比起其他漫威自己捧出來的英雄像「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃Chris Hemsworth），甚至是他的前妻「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）都還略高一籌。

據悉，倘若死侍這角色接下來還會在漫威的英雄大集合影片像是「復仇者聯盟」系列登場，萊恩的身價恐怕會是漫威與迪士尼相當大的負擔，就怕他成為下一個小勞勃道尼。

儘管如此，「死侍3」已在籌拍中，觀眾不用擔心漫威暫時將它冷凍。

「鋼鐵人」小勞勃道尼向來是漫威英雄片酬一哥。（取材自IMDb）
「鋼鐵人」小勞勃道尼向來是漫威英雄片酬一哥。（取材自IMDb）

漫威 迪士尼 美國

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