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金酸莓獎6提名 小勞勃道尼「杜立德」成爛片王

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼自製自演的「杜立德」，獲本屆金酸莓獎最多項入圍。（取材自IMDb）
小勞勃道尼自製自演的「杜立德」，獲本屆金酸莓獎最多項入圍。（取材自IMDb）

專門修理歐美知名紅星以及備受期待卻令人大失所望爛片的「金酸莓獎」公布最新入圍名單，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）從漫威英雄片畢業後與妻子聯手製作的特效冒險電影「杜立德」(Dolittle)不幸獲得最差電影、最差導演、最差男主角等6項大獎提名，是今年被羞辱地最嚴重的影片。

小勞勃道尼揮別了在漫威相當風光的11年後，去年初推出了重金打造的「杜立德」，無奈評價慘敗、票房也頗不理想，讓他才剛踏出事業新方向的第一步就踢到大鐵板。由於去年受到新冠肺炎疫情影響，美國戲院大都關門好幾個月、大片也延檔，因此金酸莓獎破例讓改在串流影音平台推出的影片也可以加入角逐，去年相當轟動的波蘭情色片「禁錮之慾」（365 DNI）也不幸被流彈射中，該片常被形容成「波蘭版『格雷的五十道陰影』」，而「格雷」系列影片亦曾受到金酸莓的「愛戴」，每一集都被提名，因此「禁錮之慾」入圍最差影片、最差男女主角等獎，似乎不會讓人太意外。

過去金酸莓獎最愛酸的亞當山德勒(Adam  Sandler)、阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)等人，今年照舊在入圍名單榜上有名，倒是不算常客的安海瑟薇(Anne Hathaway)因「他的最後願望」（The Last Thing He Wanted）和「女巫們」（The Witches）兩部評價甚差的影片登上最差女主角入圍名單，而從未被金酸莓獎關注的Maggie Q和葛倫克蘿絲(Glenn Close)分別因「逃出夢幻島」（Fantasy Island）、「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy) 提名最差女配角，葛倫被看好今年有機會再獲奧斯卡提名，有可能會像珊卓布拉克(Sandra  Bullock)、艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)等一樣，同一年度囊括奧斯卡與金酸莓獎的入圍，且更難得的是將是同一部影片的同一個表演。

其他包括「神力女超人1984」（WW84）被提名最差續集或重拍，片中的「豹女」克莉絲汀薇格(Kristen  Wiig)提名最差女配角，凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)、凱特哈德森(Kate Hudson)也都被提名最差女主角，而布魯斯威利(Bruce Willis)提名最差男配角，前紐約市長朱利安尼因「芭樂特電影續集」入圍最差男配角等，顯示金酸莓獎不放棄繼續調侃明星名人。

「禁錮之慾」雖然成為全球話題，卻也在本屆金酸莓獎囊括多項提名。（取材自IMDb）
「禁錮之慾」雖然成為全球話題，卻也在本屆金酸莓獎囊括多項提名。（取材自IMDb）
「神力女超人1984」不幸被金酸莓獎青睞。（取材自IMDb）
「神力女超人1984」不幸被金酸莓獎青睞。（取材自IMDb）
安海瑟薇的「女巫們」評價慘淡，難逃提名本屆金酸莓獎最差女主角。（取材自IMDb）
安海瑟薇的「女巫們」評價慘淡，難逃提名本屆金酸莓獎最差女主角。（取材自IMDb）

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