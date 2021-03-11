邁斯米克森對決黑豹 問鼎英國奧斯卡影帝

麥斯米克森以「醉好的時光」入圍英國影藝學院電影獎最佳男主角。(圖：好威映象提供)

有「英國 奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）公布入圍 名單，擁有龐大粉絲群的「漢尼拔博士」麥斯米克森（Mads Mikkelsen）不負眾望，以丹麥片「醉好的時光」（Another Round）入圍最佳男主角。

在片中以精湛演技和舞姿讓人念念不忘的「麥叔」也帶旺電影，一舉拿下最佳外語片、最佳導演 以及最佳原著劇本的提名，以大四喜之姿受到品味一向刁鑽的英國評審認同，足見「醉好的時光」魅力十足。

另外，華人導演趙婷執導的「無依之地」(Nomadland，又譯「游牧人生」)入圍最佳影片、導演以及女主角等七項大獎，是最大贏家；「黑豹」已故男星查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)，繼由金球獎後，再度角逐影帝；原本聲勢大好的「花漾女子」凱莉穆里根(Carey Mulligan)則未提名影后，是最大意外。

趙婷的「游牧人生」在國際間獲得許多大獎肯定，但幕後製作團隊僅36人，整個劇組就像一家人，果然同心協力拍出一部受到國際肯定的佳作，就連李安也盛讚「趙婷是近年最令人期待的導演之一」。

南韓影后尹汝貞主演的「夢想之地」雖為美國片，但全片多半為韓語發音，該片在美國上映以來好評連連，尹汝貞也入圍英國影藝學院獎最佳女配角，有望繼「寄生上流」後，再度有南韓影人獲獎。

另一部也是拿獎拿到手軟的羅馬尼亞紀錄片「一場大火之後」（Collective），亦順利入圍最佳紀錄片，同樣被看好能在奧斯卡上有所斬獲。

英國影藝學院電影獎頒獎典禮將於4月10、11日頒獎。