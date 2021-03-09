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「王冠」黛妃優雅擒獎 新戲即將脫衣大解放？

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪柯林在「王冠」中飾演黛安娜王妃，扮相維妙維肖。（取材自Netflix）
艾瑪柯林在「王冠」中飾演黛安娜王妃，扮相維妙維肖。（取材自Netflix）

因扮演Netflix「王冠」（The Crown）中黛安娜王妃一角獲獎連連的當紅新秀艾瑪柯林（Emma Corrin），新戲即將大解放，從「玉女」變「慾女」！「綜藝報」報導她正在接洽主演新版「查泰萊夫人的情人」（Lady Chatterley's Lover）電影，按書中內容與以往各影視版本女主角的表現，艾瑪恐怕很難保住身上的衣服。

「查泰萊夫人的情人」描述年輕貴婦由於丈夫從戰場受傷歸來、不能人道，難享魚水之歡而有點落寞，意外在自家花園撞見粗獷的園丁在擦澡，之後更和他數度相遇、逐漸敞開心扉，先心靈相通之後發生肉體關係，居然因此懷孕。原著對於男女性愛描繪大膽直白，曾在美國長年被禁、不准公開販賣，過往的影視版本也都不乏男女主角全裸鏡頭，因主演經典成人片「艾曼妞」（Emmanuelle）知名的豔星施薇亞克莉絲桃（Sylvia Maria Kristel）就演過查泰萊夫人，片中也是一絲不掛、毫無保留。

距今最近一版「查泰萊夫人的情人」，是五年多前BBC的電視電影版，受限於電視的尺度，男主角只裸上半身、女主角未露兩點，被外界砲轟太遮遮掩掩，新版電影預計會走回清涼路線，艾瑪不可能太保守，勢必讓習慣她「黛妃」優雅、純潔形象的觀眾感到震撼。

而Netflix另一齣收視開大紅盤、得獎不斷的夯劇「后翼棄兵」，雖然還不會再拍下一季，卻會先改編成歌舞劇，女主角如何一邊下棋一邊載歌載舞？將是舞台劇版最大賣點，不過影集版安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）應該不會再扛歌舞劇版主角的大樑。

「查泰萊夫人的情人」原著就很多男女性愛描繪，影視版本少不了激情床戲。（取材自IM...
「查泰萊夫人的情人」原著就很多男女性愛描繪，影視版本少不了激情床戲。（取材自IMDb）
艾瑪柯林近來頻頻獲獎，演藝圈行情正熱。（路透資料照片）
艾瑪柯林近來頻頻獲獎，演藝圈行情正熱。（路透資料照片）

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