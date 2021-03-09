抗疫周年 好萊塢雙湯姆謝醫護

麗塔威爾森（左）和丈夫湯姆漢克斯確診新冠肺炎滿一年，發文表達心中的感受。(取材自Instagram)

新冠肺炎疫情對歐美的影響還在持續，曾在澳洲 染疫的湯姆漢克斯(Tom Hanks)夫婦，至今也滿了一周年，湯姆的妻子麗塔(Rita Wilson)特別在社群網站上留言，除了感謝澳洲醫護人員外，也呼籲更多人打疫苗。

麗塔寫道：「一年前的今天，我在雪梨歌劇院表演，隔天就覺得非常疲倦、疼痛不已，兩天後就住進醫院並確診新冠肺炎。我想花點時間表達我們有多慶幸能找回健康，有多感謝在昆士蘭受到的醫療照護，有多能感同身受那些因病毒失去所愛的人們的哀傷。」

兩人都曾失去嗅覺與味覺，治療一陣子後才恢復，湯姆漢克斯更在每一次的新片宣傳都公開呼籲大家一定要戴口罩、多洗手、保持安全距離，成為最佳防疫 大使。

和湯姆漢克斯一樣很重視防疫的還有湯姆克魯斯 (Tom Cruise)，他在「不可能的任務7」(Mission: Impossible 7)片場飆罵人員不遵守防疫規定雖曾引發軒然大波，但他近日特地趁該片返回英國攝製的空檔，到倫敦的某疫苗中心親自表達內心的感謝，讓人感到窩心。

湯姆克魯斯說，很慶幸有醫護人員幫助，讓片子雖曾因疫情暫時停擺，還能夠恢復拍攝、進度不再被延誤。