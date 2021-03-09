奧斯卡前哨戰添變數 查德威克握勝券 影后仍混沌

凱莉穆利根拿下美加廣電影評人協會最佳女主角獎，但奧斯卡前景仍混沌。(美聯社)

繼金球獎 之後，另一大奧斯卡金像獎前哨戰—美加廣電影 評人協會公布得獎名單，「無依之地」(又譯游牧人生)趙婷與「藍調天后」(Ma Rainey's Black Bottom)查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)再度連莊，在小金人爭奪戰勝出的機會更被看好。倒是最佳女主角與女配角，還有很多變數。

今年態勢最穩的該是最佳男主角，去年8月去世的查德威克鮑斯曼已連拿金球、美加廣電影評人協會獎，很難有別的對手可撼動他地位。而「無依之地」與導演 趙婷也連番告捷，趙婷已被看好將是李安之後第二個登上奧斯卡最佳導演寶座的華人，也將成第二位女性最佳導演。

不過美加廣電影評人協會在最佳女主、女配角分別給了「花漾女子」(Promising Young Woman)凱莉穆利根(Carey Mulligan)與「芭樂特電影續集」(Borat Subsequent Moviefilm)瑪麗亞巴卡洛娃(Maria Bakalova)，和金球獎全無重疊，使得這兩大獎的戰局仍混沌。

早先凱莉在影評人獎上與「無依之地」法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)勢鈞力敵，結果在金球獎上兩人都被意外殺出的「The United States Vs. Billie Holiday」安德拉黛(Mayra Andrade)打敗，安德拉黛氣勢大振，且外界開始在營造今年又會有黑人帝后的氣氛，然而安德拉在其他前哨戰未入圍，美加廣電影協獎又輸凱莉，凱莉還有機會一拚。

過去金球獎已連續十多年命中奧斯卡影后，讓安德拉的機率也沒有被削弱，使今年最佳女主角戰況比其他項目都激烈。