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「酷寒戰士」傳與「正常人」女星傳曖昧

記者蘇詠智／綜合報導
賽巴斯汀史丹因扮演漫威「酷寒戰士」為觀眾熟知。（路透資料照片）
賽巴斯汀史丹因扮演漫威「酷寒戰士」為觀眾熟知。（路透資料照片）

歐美新戲不畏新冠肺炎疫情持續拍攝中，以漫威超級英雄影片中的「酷寒戰士」（The Winter Soldier）一角為觀眾熟知的賽巴斯汀史丹（Sebastian Stan），新片首度搭檔去年在迷你影集「正常人」（Normal People）大膽全裸演出暴紅的英國新秀女星黛西艾德嘉瓊斯（Daisy Edgar-Jones），竟然擦出曖昧的火花。英國媒體高度關切兩人的互動，發現他們一拍即合，在片場時常有說有笑，對彼此都有很好的評價，雖然目前看來就是很好的夥伴，但未來的可能性耐人尋味。

賽巴斯汀史丹來自羅馬尼亞、演藝事業卻在美國開花，由他和安東尼麥奇（Anthony Mackie）主演的漫威最新大戲「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）將在本月下旬推出，自然讓他成為近期的矚目焦點。而才22歲的黛西，不僅在「正常人」展現細膩演技、獲得本屆金球獎視后提名，也接到不少新戲邀約，行情炙手可熱，她原本有交往中的男友，前些日子決定先將這段感情畫下句點，暫時以拚事業為重，哪知媒體開始把她和賽巴斯汀連在一起，彷彿將成為新的緋聞情侶。

據在場工作人員形容，賽巴斯汀與黛西互動很友善，在一起常都有說有笑，賽巴斯汀還曾在金球獎頒獎前送了一大束花到黛西的住處，且跟友人表示看好黛西的前途將不可限量，不敢相信她的表現那麼老練年紀卻那麼輕。和黛西已經恢復單身不同，他去年秋冬和西班牙女星交往，似乎還未成過去式，也難怪媒體緊盯他與黛西，要看看兩人能否不逾矩。

黛西艾德嘉瓊斯去年因主演「正常人」走紅。（取材自Instagram）
黛西艾德嘉瓊斯去年因主演「正常人」走紅。（取材自Instagram）

金球獎 英國 漫威

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