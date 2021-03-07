艾迪墨菲「來去美國2」 33年前要角全到齊

艾迪墨菲（左）與雪莉海德利（右）在「來去美國2」升格演爸媽。（取材自ew）

好萊塢男星艾迪墨菲1988年主演的「來去美國 」（Coming to America）描述非洲小國王子到紐約 皇后區尋找理想新娘的趣味過程，全球票房開紅盤，至今還有不少觀眾懷念。由於新冠肺炎疫情 的關係，原定要在戲院推出的「來去美國2」（Coming 2 America）目前已在亞馬遜上架，僅美國、奈及利亞少數戲院會放映，影評人對於續集笑點大都類似首集，感到編導喚起老影迷懷念之餘，卻顯得有些偷懶。

在「來去美國2」艾迪墨菲扮演的王子即將繼位，由於和妻子只生下三個女兒，面臨日後君王恐由女兒夫婿接掌的危機，偏偏他曾拒娶的昔日未婚妻，有位充滿野心的將軍兄弟衛斯理史奈普（Wesley Snipes），打算讓自己兒子娶艾迪的長女、以便奪下統治權，令他傷透腦筋。此時老國王自知時日無多，告訴他原來他當年在紐約有個自己都不知道的私生子，可以解決王位將後繼無人的問題，要他再回紐約找到兒子，情節因而展開。

身兼製片的艾迪努力把上一集幾乎95%主要演員都找回，當年還是小牌、現在太大牌請不來的山繆傑克森（Samuel L. Jackson），也用了特殊方式再現續集中，連重量級大咖摩根費里曼（Morgan Freeman）都來客串，約翰傳奇（John Legend）也驚喜亮相，卡司吸引力相當強大。最讓人絕倒的笑點則是美國私生子必須通過智慧與勇氣的大考驗才能被認可王子的地位，最後一關竟是要在眾人面前被割包皮。

相隔33年後再度挑大梁，艾迪墨菲被讚駐顏有術，其實演兒子、女兒的新秀瓜分了不少戲分，更像續集的主角。有趣的是，他19歲親生女兒貝拉（Bella Murphy）也軋上一角，扮演他其中一個女兒，貝拉本來只想在片子裡當個臨時演員，艾迪本來也不讓還沒成年的子女接觸演藝工作，然而在看到貝拉真的對拍戲充滿熱情後，不僅同意讓她加入，還讓她演出一個還算有些戲分的角色。