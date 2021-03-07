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迪士尼找安珀赫德演公主？ 強尼戴普氣瘋

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普（左）與安珀赫德（右）鬧離婚撕破臉，現在是水火不容的死對頭。（路透資料照片）
強尼戴普（左）與安珀赫德（右）鬧離婚撕破臉，現在是水火不容的死對頭。（路透資料照片）

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）鬧離婚撕破臉，她控他家暴，讓他一下子從當紅大牌變得形象跌谷底、事業也難重振雄風，想不到接著輪到她被抓到撒謊陷害強尼的證據，外界也出現「給強尼平反」的聲音，哪知道去年強尼狀告英國媒體稱他「家暴男」涉及誹謗，竟被判敗訴，讓安珀又得以翻身，甚至連「水行俠2」（Aquaman 2）女主角的位置都不一定會丟掉。

眼看安珀沒得到應有的懲罰，強尼決心和她戰到底，然而專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，竟然稱迪士尼考慮找安珀在真人版的「魔髮奇緣」（Tangled）中扮演公主，讓強尼火冒三丈、難以忍耐。

眾所周知迪士尼「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列賺進的大把鈔票，強尼貢獻良多，他自認幫迪士尼海撈好幾票，迪士尼理當有道義、站在和他相同陣線，他們竟去找他最痛恨的安珀，簡直是不可原諒的背叛。

不過強尼在迪士尼高層心目中的地位早就不若以往，連「神鬼奇航」重啟都不打算再找他，此時還期盼迪士尼顧念舊恩、挺他而封殺安珀，可能性不高。但專門打臉八卦的網站，轟「國家詢問報」三番兩次唱衰強尼，說他會因為敗訴、負擔高額律師費有破產危機，強尼的日子依舊過得好好的，且「魔髮奇緣」真人版還沒宣告正式要開拍，是否真已在物色女主角？都還說不準。

迪士尼 家暴 八卦

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