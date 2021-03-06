金獎影帝5度婚！凱吉大叔娶小30歲日本女友

尼可拉斯凱吉（右）與Riko Shibata（左）。（取材自Instagram）

57歲的奧斯卡 影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）五度結婚。凱吉2月16日在賭城的永利（Wynn）酒店舉行婚禮，新任凱吉太太是小他30歲的日本 女子柴田理子（Riko Shibata）。凱吉發表聲明說：「是真的，我們非常幸福。」還透露兩人選擇當天完婚，是為了紀念他的已故父親。

綜合媒體報導，凱吉與理子去年2月首度被捕獲在紐奧良約會，更數度被拍到與理子甜蜜牽手逛街，去年8月他就宣布與理子透過FaceTime視訊方式訂婚，還用FedEx快遞訂婚戒到日本。據了解，理子今年27歲，比凱吉的長子還小4歲。

尼可拉斯凱吉（右）與小30歲的日本女友Riko Shibata（左）結婚。（取材自Instagram）

這是凱吉第兩次與日本女性結婚，2019年3月他被踢爆和交往2年的日裔化妝師Eriko Koike結婚，但4天後就閃離。

由於理子比凱吉最大的兒子還小，被外界稱為「父女戀」；凱吉的第一段婚姻是和以「年少時代」贏得2015年奧斯卡最佳女配角的派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette），於1995年結婚，2001年離婚。第二段婚姻則是和「貓王」女兒麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）於2002年結婚，2年後離婚。第三段婚姻是和曾當餐廳女服務員的韓裔 女性艾莉絲金於2004年結婚。