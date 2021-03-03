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不滿被諷「猛換男人」 泰勒絲槓Netflix

娛樂新聞組／綜合報導
泰勒絲這次不忍了，選擇在推特上發文捍衛自己。（路透資料照片）
泰勒絲這次不忍了，選擇在推特上發文捍衛自己。（路透資料照片）

美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與英國演員喬歐文（Joe Alwyn）已穩定交往四年，感情甜蜜，但過去泰勒絲常被說「換男友速度很快」、「愛寫歌罵前男友」等，這次她不忍了，選擇在推特上發文捍衛自己。

鏡周刊報導，Netflix影集「母女姐妹花」（Ginny & Georgia）的一個劇情引起泰勒絲不滿，劇中女兒和媽媽為男孩子的事情爭吵時，對媽媽說：「妳幹嘛在意這些？妳換男人的速度比泰勒絲還快。」雖然這已不是泰勒絲第一次被這樣說，但她近年穩定交往，已經少有這樣的敘述，讓她相當錯愕和難過。

因此泰勒斯在推特PO文：「嗨，『母女姐妹花』，這種懶惰又深深性別歧視的笑話是2010年的產物吧。不如讓我們停止把這種貶低努力向上的女性的垃圾行為，定義為搞笑，好嗎？」她更點名，Netflix在推出她的紀錄片「美國小姐」後，還出現這樣的台詞，「我覺得這樣不太可愛呢。」。

泰勒絲發文下方引發兩種論戰，一派人認為影集不過是點出事實泰勒絲太輕易被冒犯；另一派人則支持泰勒絲勇於為自己發聲。

美國 推特 Netflix

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