安柏赫德被踢出「水行俠2」劇組,無緣演出「梅拉公主」。(歐新社)

好萊塢 男星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的婚變家暴 爆料滿天飛,強尼戴普去年已「被辭演」「怪獸與他們產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)中的葛林戴華德一角,安柏也無預警被踢出「水行俠」(Aquaman)劇組,無緣演出「梅拉公主」。

綜合媒體報導,強尼戴普與安柏赫德相差23歲的婚姻最後撕破臉,兩人都被家暴醜聞重傷,強尼遭各家製片拒絕,引發粉絲強烈不滿,認為何以兩人都捲家暴,為何安柏無事?於是發動連署,百萬人要她退演「水行俠2」。

最新消息指出,安柏確實被「水行俠2」劇組開除了,但理由不是形象不佳,而是變胖了。

「水行俠」製片方表示,開除原因無關百萬連署活動,而是因為安柏沒能遵守合約,不但體檢沒過關,且在電影 開拍前身材走樣。片商考量「梅拉公主」有很多動作戲跟特效,認為安柏赫德無法勝任,因此終止合約。

報導說,「水行俠2」預計2022年上映,如今卻還沒決定「梅拉公主」新人選。