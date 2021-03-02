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傳奇「辣嬤」珍芳達 83歲仍敢言 籲別漠視歧視

娛樂新聞組╱綜合報導
83歲影后珍芳達獲頒金球獎西席地米爾特別獎，肯定她在演藝圈的貢獻。（路透）
83歲影后珍芳達獲頒金球獎西席地米爾特別獎，肯定她在演藝圈的貢獻。（路透）

今年83歲的傳奇影后珍芳達(Jane Fonda)，獲金球獎主辦單位頒發相當於終身成就獎的西席地米爾獎，她不改敢言作風，致詞時呼籲影劇圈有決定權的人士帶頭透過影視作品影響觀眾，不再漠視、歧視任何族群，讓所有人的聲音都能被聽見。

珍芳達早年因「星二代」身分被受關注，父親是好萊塢黃金時期的紅牌小生亨利方達（Henry Fonda），卻因母親在她年少時即自殺身亡，和父親的關係緊張。

1970年代，珍芳達以「柳巷芳草」(Klute)與「歸返家園」(Coming Home)兩度榮登奧斯卡影后，卻因在越戰期間力倡反戰，變成極具爭議人物，曾在簽書會上被老兵朝臉上吐菸渣；還曾在80歲之後為抗議氣候變遷被捕，在牢裡待了一夜。

但1980年代珍芳達最為人熟知是拍攝一連串健美操影帶，從影后變成健身教主，也因多年運動習慣，她年過80身材依然標準，成了「辣嬤」。

此外，才剛參加完金球獎頒獎典禮的「神力女超人」(Wonder Woman)蓋兒加朵（Gal Gadot），突然宣告懷了第三胎喜訊，讓粉絲們驚喜不已。

蓋兒加朵結婚12年，與富商老公已育有2個女兒，如今懷上了第三胎，她特地在社群上貼出一張全家福照片，老公與兩個女兒摸著她的肚子，並寫道「Here we go again（又來了）」，象徵將迎來第三個孩子。

「神力女超人」蓋兒賈多特才亮麗現身金球獎盛會，就在Instagram宣布懷了老三...
「神力女超人」蓋兒賈多特才亮麗現身金球獎盛會，就在Instagram宣布懷了老三。(取材自Instagram)

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