我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

巨星「疫」外攜手 小布首搭珊卓布拉克

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特將首度與電影界大姐之一合作。（路透資料照片）
布萊德彼特將首度與電影界大姐之一合作。（路透資料照片）

新冠疫情重傷電影票房，好萊塢則在新片中設法強化卡司「抗疫」，不是撮合廣大觀眾盼望已久的新組合，就是召回曾經締造輝煌佳績的經典搭檔。

珊卓布拉克又將有新的影壇天王搭檔。（路透資料照片）
珊卓布拉克又將有新的影壇天王搭檔。（路透資料照片）

各自在影壇紅了超過20年的布萊德彼特（William Bradley Pitt）與珊卓布拉克（Sandra Annette Bullock），始終無緣攜手，終於在後疫情時代要第一次合作了。這部暫名為「子彈列車」（Bullet Train）的影片由日本作家伊坂幸太郎原著改編，有如布拉克代表作「捍衛戰警」（Speed）與連恩尼遜「空中救援」（Non-Stop）的風格融合，珊卓布拉克與小布在片中將擦出怎樣的火花？會否在動作懸疑之餘有感情對手戲？頗令觀眾好奇。

有趣的是，布萊德彼特與珊卓布拉克分別都曾是「瞞天過海」（Ocean's Eleven）系列要角之一，但卻沒有碰到面。

喬治柯隆尼（右）與茱莉亞羅勃茲又要再度攜手拍片。（路透資料照片）
喬治柯隆尼（右）與茱莉亞羅勃茲又要再度攜手拍片。（路透資料照片）

至於在「瞞天過海」系列中就曾配成一對的喬治柯隆尼（George Timothy Clooney）與茱莉亞羅勃茲（Julia Fiona Roberts），將要在新片「到天堂的機票」中扮演一對離婚怨偶，為了阻止愛女在峇里島嫁給不對的人、像他們以前那樣，因此趕往當地，可是在美景催化之下，彼此又有新的感覺，是一部輕鬆、浪漫的喜劇。

疫情 布萊德彼特 小布

上一則

鄭爽身體差才找代孕？張恒好友怒揭內幕：畜生都不如

下一則

王祖賢現身悼吳孟達 杜德偉曝「暖心往事」逼哭網友

延伸閱讀

日媒：中日都忙抗疫 習近平今年不會訪問日本

日媒：中日都忙抗疫 習近平今年不會訪問日本
巨星組合 ! 小布、珊卓首攜手 柯隆尼與羅伯茲再搭檔

巨星組合 ! 小布、珊卓首攜手 柯隆尼與羅伯茲再搭檔
NBA／家中掛小布畫像 詹姆斯：他每天伴著我

NBA／家中掛小布畫像 詹姆斯：他每天伴著我
緋聞前女友懷孕？小布：不可能是我的

緋聞前女友懷孕？小布：不可能是我的

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

2021-02-27 04:33
吳孟達（下）與周星馳是多年拍檔。（取材自豆瓣電影）

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

2021-02-27 05:14
吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

2021-02-27 09:24
隋棠曝「女兒視角」私密照。圖／截圖自IG

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

2021-02-22 15:22
足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜全裸入鏡家鄉西班牙版Instyle雜誌。圖/摘自IG

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！

2021-02-21 14:31
小S在汪小菲面前熱舞。 圖／擷自汪小菲微博

汪小菲曝光小S熱舞影片 網驚「半夜和小姨子玩這個」

2021-02-22 14:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋