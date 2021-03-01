巨星「疫」外攜手 小布首搭珊卓布拉克

布萊德彼特將首度與電影界大姐之一合作。（路透資料照片）

新冠疫情 重傷電影票房，好萊塢則在新片中設法強化卡司「抗疫」，不是撮合廣大觀眾盼望已久的新組合，就是召回曾經締造輝煌佳績的經典搭檔。

珊卓布拉克又將有新的影壇天王搭檔。（路透資料照片）

各自在影壇紅了超過20年的布萊德彼特 （William Bradley Pitt）與珊卓布拉克（Sandra Annette Bullock），始終無緣攜手，終於在後疫情時代要第一次合作了。這部暫名為「子彈列車」（Bullet Train）的影片由日本作家伊坂幸太郎原著改編，有如布拉克代表作「捍衛戰警」（Speed）與連恩尼遜「空中救援」（Non-Stop）的風格融合，珊卓布拉克與小布 在片中將擦出怎樣的火花？會否在動作懸疑之餘有感情對手戲？頗令觀眾好奇。

有趣的是，布萊德彼特與珊卓布拉克分別都曾是「瞞天過海」（Ocean's Eleven）系列要角之一，但卻沒有碰到面。

喬治柯隆尼（右）與茱莉亞羅勃茲又要再度攜手拍片。（路透資料照片）

至於在「瞞天過海」系列中就曾配成一對的喬治柯隆尼（George Timothy Clooney）與茱莉亞羅勃茲（Julia Fiona Roberts），將要在新片「到天堂的機票」中扮演一對離婚怨偶，為了阻止愛女在峇里島嫁給不對的人、像他們以前那樣，因此趕往當地，可是在美景催化之下，彼此又有新的感覺，是一部輕鬆、浪漫的喜劇。