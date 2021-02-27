我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

「游牧人生」各方看好 導演趙婷奪金球獎呼聲高

記者蘇詠智／綜合報導
「游牧人生」是各方看好獲金球獎的強片。（取材自IMDb）
「游牧人生」是各方看好獲金球獎的強片。（取材自IMDb）

第78屆金球獎頒獎典禮將在2月28日舉行，目前獎項分析家看好「游牧人生」（Nomadland）、「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）等最有機會勝出。

今年金球獎最受矚目的一項，莫過於電影類最佳戲劇影片男主角，已故漫威「黑豹」（Black Panther）男星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）以「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）入圍，廣被看好獲身後哀榮，他的遺孀代為接受獎座，可望是典禮上最感人的一刻，有投票資格的好萊塢外籍記者協會會員，不至於跟各方期待唱反調。

但若萬一真有人搶走查德威克的影帝大獎，最可能是「父親」（The Father）安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins），他雖曾獲得相當於終身成就獎的西席地米爾特別獎，之前七度提名金球皆落空，或許第八次會突破零蛋。

至於戲劇類影后，各方推測「花漾女子」（Promising Young Woman）英國女星凱莉穆利根（Carey Mulligan），有望擊退之前已擁有金球影后榮銜的「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand），不過「游牧人生」仍被看好導演趙婷（Chloe Zhao）會得獎，片子本身奪下最佳影片呼聲也高，最大對手會是Netflix「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）。

電視類部分，去年紅遍全球的Netflix「后翼棄兵」，被預期穩拿最佳迷你影集或電視電影大獎，女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也將打敗妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等前輩大牌奪視后。至於戲劇類影集極可能是Netflix「王冠」（The Crown）的天下，扮演黛安娜的艾瑪柯林（Emma Corrin）有機會擊退演女王的奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）登上戲劇類視后寶座。

查德威克鮑斯曼能否獲金球獎影帝是外界矚目焦點。（路透資料照片）
查德威克鮑斯曼能否獲金球獎影帝是外界矚目焦點。（路透資料照片）
「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊被預期有厚望奪下金球視后。（取材自Netflix ）
「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊被預期有厚望奪下金球視后。（取材自Netflix ）

Netflix 金球獎 電影

上一則

拋病妻偷吃護理師 小室哲哉正式離婚

下一則

艾瑪華森為愛息影？影迷哀號 經紀人說話了

延伸閱讀

Netflix砸5億投資！孔劉扮太空隊長 全智賢變女戰士

Netflix砸5億投資！孔劉扮太空隊長 全智賢變女戰士
疫期另類金球獎 東西岸2現場同步線上頒獎

疫期另類金球獎 東西岸2現場同步線上頒獎
工業、金融股創新高 前景看好

工業、金融股創新高 前景看好
Netflix看準韓國製造、全球收看 砸5億美元製作韓影劇

Netflix看準韓國製造、全球收看 砸5億美元製作韓影劇

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

2021-02-27 02:02
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
「鐵達尼號」李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾的搭配，風靡不少觀眾。（取材自IMDb）

馬修麥康納曝「鐵達尼」試鏡超好 卻輸給亂來的李奧納多

2021-02-20 23:55
隋棠曝「女兒視角」私密照。圖／截圖自IG

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

2021-02-22 15:22
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜全裸入鏡家鄉西班牙版Instyle雜誌。圖/摘自IG

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！

2021-02-21 14:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生