「游牧人生」各方看好 導演趙婷奪金球獎呼聲高

「游牧人生」是各方看好獲金球獎的強片。（取材自IMDb）

第78屆金球獎 頒獎典禮將在2月28日舉行，目前獎項分析家看好「游牧人生」（Nomadland）、「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）等最有機會勝出。

今年金球獎最受矚目的一項，莫過於電影 類最佳戲劇影片男主角，已故漫威「黑豹」（Black Panther）男星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）以「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）入圍，廣被看好獲身後哀榮，他的遺孀代為接受獎座，可望是典禮上最感人的一刻，有投票資格的好萊塢外籍記者協會會員，不至於跟各方期待唱反調。

但若萬一真有人搶走查德威克的影帝大獎，最可能是「父親」（The Father）安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins），他雖曾獲得相當於終身成就獎的西席地米爾特別獎，之前七度提名金球皆落空，或許第八次會突破零蛋。

至於戲劇類影后，各方推測「花漾女子」（Promising Young Woman）英國女星凱莉穆利根（Carey Mulligan），有望擊退之前已擁有金球影后榮銜的「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand），不過「游牧人生」仍被看好導演趙婷（Chloe Zhao）會得獎，片子本身奪下最佳影片呼聲也高，最大對手會是Netflix 「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）。

電視類部分，去年紅遍全球的Netflix「后翼棄兵」，被預期穩拿最佳迷你影集或電視電影大獎，女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也將打敗妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等前輩大牌奪視后。至於戲劇類影集極可能是Netflix「王冠」（The Crown）的天下，扮演黛安娜的艾瑪柯林（Emma Corrin）有機會擊退演女王的奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）登上戲劇類視后寶座。