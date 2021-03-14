人性劇《法官大人》 幫兒脫罪 你能讓手多髒？

布萊恩克萊斯頓在《法官大人》中飾演一個為了兒子不惜一切、逐漸背離職業道德的法官。（取材自IMDb）

大咖演員布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）接下法官麥克德西亞托（Michael Desiato）一角後，問了身邊很多人一個問題：「你會為了救自己的孩子走多遠？做假證、鑽法律漏洞、陷害他人，甚至更多？」Showtime新劇《法官大人》（Your Honour）的劇情由一樁肇事逃逸案拉開序幕。

法官德西亞托的高中生兒子亞當（亨利杜漢，Hunter Doohan飾）在亡母一周年忌日開車帶著一束小花去祭奠，途中他哮喘發作，不慎迎面撞飛一位同齡的摩托車少年。他下車試圖施救並撥打911，但少年噴出一口濃血後傷重死亡。亞當嚇壞了，爬上車逃離現場，扔掉少年的手機，從此背上致人死亡和逃避法律的重荷。

白人 非裔 黑幫

故事發生在紐奧良，天生具有多族裔的複雜基因。三個社群 被牽扯進這樁案件：法官和他所處的白人社群、占據街頭的黑人 社群、組織犯罪的黑幫社團。他們本來井水不犯河水，尚能維持脆弱的平衡，但少年之死打破了藩籬。

當演員小伊賽亞維特洛克（Isiah Whitlock）出場的時候，渾厚的嗓音和奇妙韻律立即讓人想起《火線重案組》（The Wire）中繞樑三日的「shiiiiiiiiit」。這次他在劇中扮演市長候選人查理，與法官的少年友誼持續至今。三個地盤畫分清晰的社群，至少在開始時仍小心謹慎地不要踏上別人的地盤。但只有這位長袖善舞的查理有熊心豹子膽，借警察 之手讓黑人幫派少年科菲（拉馬爾約翰遜，Lamar Johnson飾）處理肇事車輛並當替死鬼，但死者的父親、黑幫老大巴克斯特（邁克爾斯圖巴，Michael Stuhlbarg飾）怎麼肯放過「殺子」兇手。頂包少年難逃一死，法官大人和兒子惶惶不可終日，在求生欲的驅使下如履薄冰。

《法官大人》劇照。（取材自IMDb）

《法官大人》與《火線重案組》都圍繞司法、警察、黑幫、街頭展開劇情，涉及腐敗和種族不平等。（取材自IMDb）

文明 骯髒 秘密

除了小伊賽亞維特洛克，《法官大人》與《火線重案組》還有其他相似處。它們都圍繞司法、警察、黑幫、街頭展開劇情，涉及腐敗和種族不平等，在「文明世界」捅出一個黑窟窿，讓膿水和人性一起流出來。

麥克德西亞托法官的性格，也能在布萊恩克萊斯頓主演名劇《絕命毒師》（Breaking Bad）中「老白」（Walter White）的身上找到對應。法官和「老白」都曾是守法好公民，都在不可抗的外力下被迫彎折，掉進錯綜的地下世界，開啟黑色模式。

法官和「老白」的區別在於，事發前他有心有力在一方法庭尋求正義。也許太愛表現，有妨礙司法公正之嫌，但考慮到他身處的環境，身邊同僚是如何按膚色區別辦事，以及他打擦邊球的初心總是出於同情，這位德西亞托法官怎麼說也是一股清流、一個好人。

《絕命毒師》中的「老白」本來也曾是守法好公民。（取材自IMDb） 布萊恩克萊斯頓主演的另一齣名劇《絕命毒師》中的「老白」也是從好人「黑化」。（取材自IMDb）

第一集他初次亮相的庭審中，這位法官大人更像一位雄辯的律師，親自下場舉證，威逼警察收回對涉嫌藏毒的黑人婦女的指控。他走得太靠前了，仰拍鏡頭中他就像一位司法之神，用智慧和權力盡力彌補有色人種和窮人受到的不公待遇。

第四集中，這樣的鏡頭再次出現。這次他坐在家中長桌，親友圍坐一圈。法官的背後是樓梯黑洞洞的部分，鏡頭輕微仰拍，但端坐的法官不再至高無上。他的背後藏著秘密，一條狗對著櫃底發出短促的嗚嗚聲。這頓飯是前半季各條線索的交會處。飯桌上坐著一個警察、一個律師、一個議員、一個市長候選人以及德西亞托父子。

困惑 無知 盤算

吃這餐飯的時候，肇事逃逸/頂包案的案情，在這群人的眼中還是不同的形狀。有人知道全情，有人剛生疑惑，有人渾然不知。他們彼此間的關係也錯綜複雜。議員也是法官亡妻的母親，責怪他在女兒死後對自己的疏遠；女警和女律師正從不同方面接近真相，但她們對法官父子還未產生懷疑，卻都對法官懷有好感；市長候選人知道真相，但他有更高遠的目標，所以除了對自己政途的擔心，其他無所謂。

觀眾才是這部電視劇裡有上帝視角的「法官大人」。我們俯視棋盤，看著不同的線索逐漸交匯。而身在其中的角色因為受限於自身的處境，只能盲人摸象。

因此觀眾很替他們著急，指出劇情漏洞，橫豎看不慣藝術家性格的敏感少年亞當，覺得正是這位優柔寡斷的法官之子扯了後腿。

但如果看劇夠仔細，會發現所謂的「漏洞」都是因為視角受限所致。蛛網中盲目的角色拚命掙扎，讓觀眾乾著急，體會煎熬，正是編劇的意圖。

《法官大人》主角初始的設定十分正氣凜然，造成日後的巨大反差。（取材自IMDb）

法官父子不是蓄意犯罪，也不是職業罪犯。他們被黑幫大佬的復仇決心嚇壞，才陷入一步錯步步錯的深淵。父親把平生所學全部調動，以「昨天就是今天」的詭計製造偽目擊證人，通過嫻熟的角色扮演騙真正的目擊證人銷毀錄像，展示對熟諳法律者來說，這張網中究竟有多少騰挪空間。

兒子漸趨混亂，既想自首又不敢，接連導致兩位同齡少年死亡後，罪惡感就要擠爆他本已脆弱的神經。求生本能和良知打架的結果是，這位頗有藝術天分的攝影師少年接連戀愛。恐懼刺激了生的本能，點亮他發出可恨又可愛的青春光芒。

（取材自澎湃新聞）