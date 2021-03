《陷害布蘭妮》天后被毀的人生 誰負責?

媒體、輿論並沒有因布蘭妮精神狀況欠佳而放過她。圖為布蘭妮2016年在MTV音樂錄影帶大獎登台表演。(路透)

「大家都在談論我的一舉一動,為什麼不放過我?」(Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live?)小甜甜布蘭妮在其2004年版單曲〈我的特權〉(My Preorgative)中唱過這樣一句歌詞。

紐約時報近期推出的紀錄片《陷害布蘭妮》(Framing Britney Spears)透過流行天后「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)爭取解除父親監管權的過程,揭露了一代天后的的悲痛過往,進而探討美國 的厭女文化,而引發網友的關注與憤怒,甚至再度掀起「解放布蘭妮運動」。推特上關於「釋放布蘭妮」(#FreeBritney)、「對不起布蘭妮」(#SorryBritney)等標籤都被網友大量轉發,許多當年對她刻薄對待、嗜血跟拍的八卦媒體也紛紛對她道歉。

紐約時報紀錄片《陷害布蘭妮》揭露了一代天后的的悲痛過往。(取材自IMDb)

鄰家女孩 性事不是隱私 ?

而這個故事要從十幾年前說起,當初的小甜甜布蘭妮以一曲〈Baby One More Time〉走紅,甜美又性感的形象獲得大眾的喜愛,成為國際女神。但在2007年時因為前男友賈斯汀(Justin Timberlake)關於初夜爆料、爸爸的剝削、媒體的輿論壓力,讓她身心飽受折磨而面臨崩潰低潮期,甚至被送進精神病院治療,一代天后就此被摧毀。

明星在暴紅時失去隱私不是新聞,然而,在布蘭妮身上,一個從16歲起就帶著人為塑造的「天真鄰家女孩」形象走天下的少女,在性方面的檢視格外劇烈。據BBC中文網報導,最經典的例子,是2003年布蘭妮接受電視台記者Diane Sawyer訪問時,被持續、強力且帶著責問地聚焦在她的感情關係和性生活上,令這個當時21歲的女偶像落淚。記者並在播出時表示,這名歌手「令這個國家的許多母親失望」。

賈斯汀(左)當年對布蘭妮(右)的性事爆料遭受廣大批評。圖為兩人2002年2月在加州比佛利山莊餐加頒獎晚會。 (Getty Images)

作為一個偶像少女模範,布蘭妮曾誓言自己會在婚前守貞,但是後來卻登上頭條,承認自己已經和明星男友賈斯汀破了戒。後來,賈斯汀不僅以〈 Cry me a river 〉的MV暗示兩人曾發生性關係,甚至暗示分手原因是因為布蘭妮劈腿,讓她被冠上不檢點壞女孩的標籤,受到網友、酸民的非議,進而導致小甜甜布蘭妮身心受創、精神崩潰。賈斯汀在兩人分手後,也曾在電台訪問中肆意地談論自己得了她的處子之身。在《陷害布蘭妮》紀錄片播出後,更是引發許多網友眾怒,大聲斥責賈斯汀的無情行徑。

《陷害布蘭妮》引發人們對媒體的新一波批評,發起「釋放布蘭妮」、「對不起布蘭妮」等運動聲援。(取材自IMDb)

除此之外,紀錄片中還提到,布蘭妮因曾經在MV中身穿著露肚制服等較為清涼的造型,而遭到輿論批評,甚至有惡評指責她是蕩婦,這讓她感到十分痛苦,還曾公開表示自己是好女孩。

雖然後來賈斯汀公開發文道歉,承認自己「濫用男性特權」,是一個厭女者的共犯、小甜甜的父親也已經解除監管,但透過紀錄片內容,可知十多年前的好萊塢,甚至是整個美國對女性的社會期待、要求有多高,「性」對於女性而言可以說是十分禁忌的話題,許多女星都必須隱藏自己的本性,壓迫自己的喜好,當個符合大眾期待的清純、甜美的「乖女孩」。

「對於布蘭妮身上所發生的一切,我們都難辭其咎」,BBC報導,英國《魅力》(Glamour)雜誌早前在Instagram上向布蘭妮致歉的一條發文這次寫道。專欄作家Perez Hilton也說對自己過去的做法「很抱歉」。他在自己播客(podcast)上說:「我過去的言辭和舉動是錯的。我很惡劣、刻薄、殘忍、爛透了。我已經不僅公開地對布蘭妮道歉,而且私下也道過歉。」

《陷害布蘭妮》播出後,「解放布蘭妮運動」獲得更多人支持。(取材自IMDb)

小甜甜布蘭妮2019年和小13歲男友山姆阿斯加里(Sam Asghari)在加州洛杉磯參加活動。 (Getty Images)

韓星雪莉、具荷拉 被逼到自殺

在民風較為開放的歐美都尚且如此,更別說保守的日本、南韓與華人社會,對於女性的壓迫至今仍在延續,綜觀整個演藝圈,大家不難發現許多男星做錯事仍有粉絲出面護航,而女星則如過街老鼠指能獨自承受謾罵,像是曾經發生的雪莉、具荷拉之憾、勝利事件、N號房事件等。以上事件都讓民眾深刻感受到這個社會對於女性的高度要求,甚至是仇女情節,就算只是普通女性,誰不是從小被要求當個乖女兒、好媳婦、賢慧的妻子與母親,南韓電影 《82年生的金智英》就曾反映出現代女性在社會上依舊會面臨的問題,此電影甚至遭到不少網友的批評,指說是極端女性主義者。

南韓女星雪莉曾因提倡不穿內衣被湧入大量留言痛罵「蕩婦」,還被網友惡意瘋傳她在電影裡的裸露鏡頭,並對她留下汙言穢語,最後她因不堪網路霸凌輕生。(取材自Instagram)

南韓女星具荷拉被前男友以性愛影片威脅,後不堪壓力自殺。(取材自推特)

即使#Metoo運動持續擴大延燒、女性意識日漸抬頭,民眾對於兩性平等、性別刻板印象、性別框架的觀念依舊很深,但仍希望過去的悲痛遺憾能使更多民眾覺醒,無論男女都能學會互相尊重,學會不再用自己的想法給人貼標籤,讓這個世界少點不公、迫害與遺憾,讓世界變得更加溫柔和善。

(取材自udn STYLE)