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疫期另類金球獎 東西岸2現場同步線上頒獎

娛樂新聞組╱綜合報導
麥克道格拉斯和女星妻子凱薩琳麗塔瓊斯將親自現身典禮現場。(Getty Images)
麥克道格拉斯和女星妻子凱薩琳麗塔瓊斯將親自現身典禮現場。(Getty Images)

表揚年度最佳影視作品的美國金球獎將於28日頒發。受疫情影響，這回頒獎將見不到眾星著華服、走紅毯和同桌共宴的傳統場面，只會見到他們在自家沙發上透過網路攝影機參與。

路透報導，這回登場的第78屆金球獎（Golden Globes）將揭開疫情時代好萊塢頒獎季序幕。典禮將透過美國國家廣播公司（NBC）頻道現場直播，並首度在美國東西岸各一個現場同步舉行。其中紐約現場由美國喜劇女演員蒂娜費（Tina Fey）主持，加州比佛利山的現場則由另一位美國喜劇女演員艾咪波勒（Amy Poehler）主持。

部分頒獎人將親自現身典禮現場，例如知名男星麥克道格拉斯（Michael Douglas）和女星妻子凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones），但入圍者則將從家中或全球各地其他地點參與頒獎典禮。這和過去金球獎頒獎典禮通常在比佛利山的飯店以晚宴形式舉行，好萊塢一線紅星與新舊朋友觥籌交舉、暢聊和擁抱的熱絡場面大相逕庭。

今年的奧斯卡金像獎（Oscars）頒獎典禮已延後到4月25日舉行。但主辦單位表示，典禮形式將是在數個地點由個人親自出席方式舉行。

美國 金球獎 比佛利山

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