我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

「蜘蛛人3」正式片名曝光 湯姆霍蘭德將從漫威畢業

記者陳建嘉／即時報導
「蜘蛛人3」將是湯姆霍蘭德與漫威、索尼合約上的最後一部電影。(圖：索尼提供）
「蜘蛛人3」將是湯姆霍蘭德與漫威、索尼合約上的最後一部電影。(圖：索尼提供）

湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演「蜘蛛人3」（Spider-Man3）正式副標釋出，一改先前的「Phone Home」、「Home Wrecker」以及「Home Slice」，證實正式片名為「No Way Home」（暫譯為「無家可回」），接替前兩集的「返校日」、「離家日」，也將意味著這回規模將更勝於前兩集，湯姆霍蘭德近期接受「今日美國」訪問時也回應「與漫威、索尼的合約已結束」，但未把話說死。

「蜘蛛人」官方Instagram釋出最新訊息，讓湯姆霍蘭德、雅各布貝塔隆(Jacob Batalon)以及女主角贊達亞(Zendaya)各自公布不同片名，另拍攝短片讓三人生氣的跑去導演辦公室對質，最後湯姆還被另兩人虧是「暴雷王」，上集的「離家日」副標題就是被他暴雷，讓他無奈苦笑，隨後他們經過一塊白板，上面寫著正式片名「No Way Home」，旁邊還有一堆備用片名，包括前一集的「離家日Far From Home」，旁邊還搞笑附註「這個用過了」。

湯姆霍蘭德接受「今日美國」專訪時，也提到自己的合約將在「蜘蛛人：No Way Home」後正式結束，「我想休息一下，可能環遊世界，這是我自從簽約演出蜘蛛人以來，第一次沒有固定合約，我可能會去滑雪，之前我不被允許做這件事，因為這項運動很危險，多年來我一直很小心，這就是我一直都很沉迷高爾夫球的原因，因為這是唯一不會讓我受傷的運動」。

但他也補充笑稱自己還年輕，才24歲，還願意扮演蜘蛛人，「如果他們有需要，我仍願意繼續演，假如他們想讓我再拍10部「蜘蛛人」電影，你們最好相信，我一定會拍的」。

「蜘蛛人3」正式公布片名為「No Way Home」。（取材自Instagram...
「蜘蛛人3」正式公布片名為「No Way Home」。（取材自Instagram)
「蜘蛛人3」命名白板彩蛋多。（取材自Instagram)
「蜘蛛人3」命名白板彩蛋多。（取材自Instagram)

蜘蛛人 美國 導演

上一則

劉詩詩陪吳奇隆回台過年 竟遭網轟冷血爆脫粉

延伸閱讀

「緋紅女巫」再遇「快銀」 卻變成「X戰警」中的他！

「緋紅女巫」再遇「快銀」 卻變成「X戰警」中的他！
漫威找珍妮佛勞倫斯主演「驚奇4超人」？還沒那麼快！

漫威找珍妮佛勞倫斯主演「驚奇4超人」？還沒那麼快！
陶比麥奎爾傳開高價 三代蜘蛛人同片難

陶比麥奎爾傳開高價 三代蜘蛛人同片難
陶比、安德魯回歸「蜘蛛人3」？湯姆霍蘭德：沒聽說

陶比、安德魯回歸「蜘蛛人3」？湯姆霍蘭德：沒聽說

熱門新聞

黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
劉德華透露陪女兒在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒。（圖：台灣映藝提供）

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

2021-02-19 10:32
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
「鐵達尼號」李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾的搭配，風靡不少觀眾。（取材自IMDb）

馬修麥康納曝「鐵達尼」試鏡超好 卻輸給亂來的李奧納多

2021-02-20 23:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度
多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽