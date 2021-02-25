「蜘蛛人3」正式片名曝光 湯姆霍蘭德將從漫威畢業

「蜘蛛人3」將是湯姆霍蘭德與漫威、索尼合約上的最後一部電影。(圖：索尼提供）

湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演「蜘蛛人 3」（Spider-Man3）正式副標釋出，一改先前的「Phone Home」、「Home Wrecker」以及「Home Slice」，證實正式片名為「No Way Home」（暫譯為「無家可回」），接替前兩集的「返校日」、「離家日」，也將意味著這回規模將更勝於前兩集，湯姆霍蘭德近期接受「今日美國 」訪問時也回應「與漫威、索尼的合約已結束」，但未把話說死。

「蜘蛛人」官方Instagram釋出最新訊息，讓湯姆霍蘭德、雅各布貝塔隆(Jacob Batalon)以及女主角贊達亞(Zendaya)各自公布不同片名，另拍攝短片讓三人生氣的跑去導演 辦公室對質，最後湯姆還被另兩人虧是「暴雷王」，上集的「離家日」副標題就是被他暴雷，讓他無奈苦笑，隨後他們經過一塊白板，上面寫著正式片名「No Way Home」，旁邊還有一堆備用片名，包括前一集的「離家日Far From Home」，旁邊還搞笑附註「這個用過了」。

湯姆霍蘭德接受「今日美國」專訪時，也提到自己的合約將在「蜘蛛人：No Way Home」後正式結束，「我想休息一下，可能環遊世界，這是我自從簽約演出蜘蛛人以來，第一次沒有固定合約，我可能會去滑雪，之前我不被允許做這件事，因為這項運動很危險，多年來我一直很小心，這就是我一直都很沉迷高爾夫球的原因，因為這是唯一不會讓我受傷的運動」。

但他也補充笑稱自己還年輕，才24歲，還願意扮演蜘蛛人，「如果他們有需要，我仍願意繼續演，假如他們想讓我再拍10部「蜘蛛人」電影，你們最好相信，我一定會拍的」。