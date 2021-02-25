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「大鼻子情聖」涉性侵20歲女星 遭法檢起訴

記者陳建嘉╱綜合報導
「大鼻子情聖」傑哈德狄巴厄再度因為性侵案被起訴，聲勢重挫。(路透資料照片)
「大鼻子情聖」傑哈德狄巴厄再度因為性侵案被起訴，聲勢重挫。(路透資料照片)

72歲「大鼻子情聖」法國影帝傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu），再度捲入性侵案件！

他曾於2018年被指控強暴一名20多歲的女演員，但隔年因為證據不足而放棄調查，去年被害人再度提告，檢方重啟調查後，正式被起訴。傑哈德巴狄厄透過律師表示「完全否認指控」，並說遺憾外界媒體有太多先入為主的臆測，對他來說很不公平。

傑哈德巴狄厄委任律師在發給路透的聲明中表示：「傑哈德巴狄厄先生2020年12月遭起訴，這個消息自當時起一直保密，但遺憾現在曝光了。他強烈駁斥對他的指控，調查必須以平靜、保密和尊重傑哈德巴狄厄先生的無罪推定方式進行。」

根據BBC等外媒報導，傑哈德巴狄厄曾參演多部電影，更以「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）拿下坎城影帝、凱撒獎影帝等殊榮，並入圍奧斯卡影帝，因而成為法國影壇的代表人物。

外傳，傑哈德巴狄厄會認識被害者，就是因為與對方家人認識，沒想到卻對被害者伸出狼爪，不過被害者的律師不願對媒體多說，「希望當事人的隱私受到尊重」。

傑哈德巴狄厄個性火爆，過往爭議事項不斷，比如他曾於2011年從巴黎飛往杜拜時，因為酒醉，竟在飛機上當眾小便在瓶子裡，嚇傻在場所有乘客；更曾因為不滿法國政府要課徵他富人稅，憤而放棄法國護照，更透過俄羅斯總統普亭簽總統令，讓他成為該國公民，引發法國輿論撻伐，指控他「不愛國」。

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