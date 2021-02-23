金球獎爆醜聞？「艾蜜莉在巴黎」疑招待、賄賂投票會員

「艾蜜莉在巴黎」入圍金球獎最佳音樂或喜劇影集曾讓外界詫異。（取材自Netflix）

第78屆金球獎 頒獎典禮即將在2月28日晚舉行，「洛杉磯時報」卻揭露入圍 最佳音樂或喜劇類影集的「艾蜜莉在巴黎」，曾於前年拍攝時招待超過30位有票選金球得主資格的好萊塢 外籍記者協會成員，住巴黎的5星級大飯店，暗示可能有「賄賂」的嫌疑。

金球獎雖曾被視為奧斯卡金像獎最有影響力的前哨戰之一，公平性卻始終受到質疑，原因在於票選得主的好萊塢外籍記者協會，人數不到百位，有心爭獎的影片公司或是影星本身，都容易鎖定目標「下工夫」。過去曾發生有女星拍了部爛片，入圍今日已取消的年度新人獎，在投票前一周，她的丈夫招待會員們到他在拉斯維加斯的賭場狂歡，她果真順利得獎，卻遭到公眾撻伐，目前則有規定，所有會員不得接受超過125美元以上的禮品。

「洛杉磯時報」報導，30多位好萊塢外籍記者協會成員在巴黎號稱探班採訪，卻住5星級的半島酒店，還被安排到遊樂場藝術博物館餐敘、導覽，一位會員形容：「我們像被當成國王與王后般招待！」但「US」雜誌引述不具名消息來源否認劇組特地安排巴黎之旅，稱該媒體團內也有不屬於好萊塢外籍記者協會的成員，所有人用團體價訂房，一切待遇並沒太特別。

去年「艾蜜莉在巴黎」於Netflix播出後收視雖不差，劇評卻不佳，金球獎「獨具慧眼」讓它入圍，難免讓外界感覺事有蹊蹺，使「洛杉磯時報」報導不像是捕風捉影。