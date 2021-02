金卡戴珊(左)準備把離婚過程變成真人秀節目內容,肯伊威斯特則藉工作療傷。(路透資料照片)

靠真人秀「與卡戴珊一家同行」(Keeping Up with the Kardashians)成為全球知名吸金紅人的「翹臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian),就算與樂壇天王肯伊威斯特(Kanye West)婚姻已到盡頭,仍然沒忘記要把她談離婚的過程拍下來,成為節目內容。

「與卡戴珊一家同行」雖曾經有過收視熱潮,近來已至強弩之末,也早就宣告將畫下句點,她的離婚剛好成為節目收攤前的最後爆點。其實她已和HULU簽妥真人秀新合約,可以主打她如何經歷過離婚的衝擊,一向擅於炒新聞造勢的她,連點都想好了。

雖然金卡戴珊不忘把自己離婚拍成節目內容,肯伊卻有可能不會在這些部分亮相,畢竟離婚對大多數正常人都是不開心的事。

據US雜誌報導,肯伊對於離婚比金更感難熬,因為他固然知道兩人的婚姻真的走不下去,但她一直是他心目中夢想的理想伴侶,失去她對他的打擊不小。於是肯伊把自己投入一大堆工作中,試圖不要多想離婚這事,也刻意疏遠外界的聯絡和關心,只想靜一靜。