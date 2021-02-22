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陶比麥奎爾傳開高價 三代蜘蛛人同片難

記者蘇詠智／綜合報導
陶比麥奎爾被傳開高價才願再扮「蜘蛛人」。（取材自IMDb）
陶比麥奎爾被傳開高價才願再扮「蜘蛛人」。（取材自IMDb）

由索尼與漫威合作的第三部「蜘蛛人」（Spider-Man）電影正在拍攝中，男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）表示自己都不知道片子裡在幹嘛，一改以往容易爆雷的作風，對於外傳「三代蜘蛛人將在片中齊聚」也予以否認，不過他的上一任安德魯加菲（Andrew Garfield）被發現在外景地亞特蘭大附近現身，似乎證實傳言的真實性，但據歐美娛樂網站報導，一度有意推辭的安德魯雖然搞定，現在又變成元老級的陶比麥奎爾（Tobey Maguire）有狀況。

身為電影版首代蜘蛛人，陶比麥奎爾在漫威電影宇宙還未誕生時就以「蜘蛛人」片集創下驚人賣座佳績，在漫畫改編影片中擁有崇高地位，不少影迷都期待他回歸，然而他近年來對於演員工作態度相當不積極，好幾年沒有新作品，要能請動他重出江湖，除非條件讓他完全滿意。早先有風聲指他再扮蜘蛛人的價碼是1500萬美元，眼看各方熱切期待，他又想坐地起價，開始惹惱漫威。

過去陶比麥奎爾在好萊塢就有「難搞」的聲名，顯然這些年來對於演戲似乎呈半退休狀態，他的工作態度沒有太多的改變，索尼與漫威能否請得動他，只得拭目以待。

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