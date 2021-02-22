馬修麥康納當年試鏡表現超好 差點演「鐵達尼」傑克

馬修麥康納原以為會當上「鐵達尼號」男主角。（路透資料照片）

「鐵達尼號」（Titanic）席捲全球票房已是23年前的事，但當初差點成為男主角「傑克」的馬修麥康納（Matthew McConaughey），卻到現在還對自己的落空記憶猶新，坦言曾與凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）讀本，然後並不只是單純的試戲，劇組把他們的表情都拍下來，因此等於是試鏡，馬修麥康納很認真，結束之後人員們也追出來，大讚他的表現很好，給了他擁抱，讓他真心以為自己會雀屏中選，結果完全不是這麼一回事。

當年的馬修已經主演過「殺戮時刻」（A Time to Kill）、「接觸未來」（contact）等全美票房破億影片，在好萊塢 小生中算是勉強扛得起票房、地位絕對超過大都演獨立製片、雖受年輕人歡迎卻尚未具備堅強賣座保證的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。李奧納多那時對於接演一部耗資2億美元的好萊塢巨片也並不感興趣，試鏡過程態度馬虎，而且很快就注意力渙散，只有心在攝影棚跟大家打打鬧鬧，卻因此讓導演 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）被打動，決心用他當男主角，違背電影公司傾向找大牌馬修的意願，就此改變李奧納多狄卡皮歐的演藝生命。

不過比馬修麥康納更冤的是克里斯汀貝爾（Christian Bale），他本來也極有可能主演「鐵達尼號」，但在凱特溫絲蕾確定拿下女主角後，劇組不打算讓男女主角都由英國演員扮演，自動判他出局，好在他與馬修、李奧目前都是奧斯卡得主、皆為A+巨星，沒有誰被誰打擊到一蹶不振。