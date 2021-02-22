我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

「變形金剛」被詛咒？要角頻傳婚變

記者蘇詠智／綜合報導
一起主演「變形金剛」的席亞李畢夫（右）與梅根福克斯，都經歷了婚變。（取材自IMDb）
一起主演「變形金剛」的席亞李畢夫（右）與梅根福克斯，都經歷了婚變。（取材自IMDb）

「變形金剛」（Transformers）系列電影推出至今超過13年，幾位主角包括席亞李畢夫（Shia LaBeouf）、梅根福克斯（Megan Fox）、喬許杜哈默（Josh Duhamel）等不但都傳婚變，席亞李畢夫更成了好幾位前女友口中會對她們身心凌虐的恐怖情人，形象跌到谷底，事業又陷危機。

席亞李畢夫被前女友FKA Twigs控告身心虐待，引發曾被他傷害的女性接棒控訴。FKA Twigs指席亞李畢夫情緒失控時會開快車表示要與她同歸於盡，還曾抓著她往車身上撞。澳洲神秘歌后希雅（Sia）也指控他在離婚沒確定之前就騙她已恢復單身，害她成為第三者。好萊塢各單位紛紛與席亞切割，唯獨星二代美女瑪格莉特庫利（Margaret Qualley）還和他打得火熱，各方擔心她成為下一個受害者，她卻悄悄在1月初和席亞李畢夫分手。

除了席亞李畢夫在情場又跌跤，梅根福克斯和「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）離異，兩人交往十年、一度差點要離婚，在梅根懷了第三胎後復合，不料依舊未能天長地久，而今都各自另結新歡。扮演英勇軍官的喬許杜哈默也和「黑眼豆豆」（Black Eyed Peas）菲姬（Fergie）婚姻破裂，彼此分居後拖了快兩年才離成婚，現也都各走各路。

就連第五集女主角蘿拉哈達克（Laura Haddock）都已和「我就要你好好的」（Me Before You）山姆克拉弗林（Sam Claflin）仳離，山姆過去曾一再提及，某次參加試鏡雖然沒有拿到角色，卻「見到我要共度一生的女孩」，蘿拉和他生了一雙子女，但在結婚六年後就宣告走不下去。

目前「變形金剛」全系列要角除了第三集女主角蘿絲杭亭頓惠利（Rosie Huntington-Whiteley）因與傑森史塔森（Jason Statham）只訂婚沒結婚，所以還不會「婚變」外，只剩主演第四、五集的馬克華柏格（Mark Wahlberg）婚姻還幸福圓滿。

瑪格莉特庫利已經和會對女友動粗的暴力男分手。（路透資料照片）
瑪格莉特庫利已經和會對女友動粗的暴力男分手。（路透資料照片）
蘿絲航亭頓惠利（左）與傑森史塔森只訂婚、還沒結婚。（路透資料照片）
蘿絲航亭頓惠利（左）與傑森史塔森只訂婚、還沒結婚。（路透資料照片）

梅根 澳洲 電影

上一則

李湘租屋做直播 退租留下大批垃圾 被批轟沒品

下一則

Angelababy被爆海邊約會男星 網傳是鄧倫

延伸閱讀

宋仲基婚變後復出拚了 「黑道律師」力尬「上流戰爭2」

宋仲基婚變後復出拚了 「黑道律師」力尬「上流戰爭2」
變形金剛分手魔咒？席亞、梅根、喬許都婚變 剩他圓滿

變形金剛分手魔咒？席亞、梅根、喬許都婚變 剩他圓滿
醜聞男繼續遭舊愛攻擊！「變形金剛」男被批道歉沒誠意

醜聞男繼續遭舊愛攻擊！「變形金剛」男被批道歉沒誠意
漫威英雄「驚奇先生」傳婚變 妻痛心喊「Game over」

漫威英雄「驚奇先生」傳婚變 妻痛心喊「Game over」

熱門新聞

辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
賈玲。（取材自豆瓣電影）

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演

2021-02-15 21:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手