「變形金剛」被詛咒？要角頻傳婚變

一起主演「變形金剛」的席亞李畢夫（右）與梅根福克斯，都經歷了婚變。（取材自IMDb）

「變形金剛」（Transformers）系列電影 推出至今超過13年，幾位主角包括席亞李畢夫（Shia LaBeouf）、梅根 福克斯（Megan Fox）、喬許杜哈默（Josh Duhamel）等不但都傳婚變，席亞李畢夫更成了好幾位前女友口中會對她們身心凌虐的恐怖情人，形象跌到谷底，事業又陷危機。

席亞李畢夫被前女友FKA Twigs控告身心虐待，引發曾被他傷害的女性接棒控訴。FKA Twigs指席亞李畢夫情緒失控時會開快車表示要與她同歸於盡，還曾抓著她往車身上撞。澳洲 神秘歌后希雅（Sia）也指控他在離婚沒確定之前就騙她已恢復單身，害她成為第三者。好萊塢各單位紛紛與席亞切割，唯獨星二代美女瑪格莉特庫利（Margaret Qualley）還和他打得火熱，各方擔心她成為下一個受害者，她卻悄悄在1月初和席亞李畢夫分手。

除了席亞李畢夫在情場又跌跤，梅根福克斯和「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）離異，兩人交往十年、一度差點要離婚，在梅根懷了第三胎後復合，不料依舊未能天長地久，而今都各自另結新歡。扮演英勇軍官的喬許杜哈默也和「黑眼豆豆」（Black Eyed Peas）菲姬（Fergie）婚姻破裂，彼此分居後拖了快兩年才離成婚，現也都各走各路。

就連第五集女主角蘿拉哈達克（Laura Haddock）都已和「我就要你好好的」（Me Before You）山姆克拉弗林（Sam Claflin）仳離，山姆過去曾一再提及，某次參加試鏡雖然沒有拿到角色，卻「見到我要共度一生的女孩」，蘿拉和他生了一雙子女，但在結婚六年後就宣告走不下去。

目前「變形金剛」全系列要角除了第三集女主角蘿絲杭亭頓惠利（Rosie Huntington-Whiteley）因與傑森史塔森（Jason Statham）只訂婚沒結婚，所以還不會「婚變」外，只剩主演第四、五集的馬克華柏格（Mark Wahlberg）婚姻還幸福圓滿。